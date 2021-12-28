Fırtına'nın teknik hocası Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu yolun sonu çok güzel, ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizi sabırlı şekilde desteklemelerini istiyorum." dedi.



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un oynadığı oyunun ligdeki yeriyle doğru orantılı olmadığını belirterek, "Rakibimiz ligde mevcut kadrosuyla oynadı. Biz de az forma giymiş, bir arada oynamamış oyuncularla oynadık. Maç da beklediğim gibi sıkıntılı başladı." diye konuştu.