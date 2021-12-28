Fırtına'nın teknik hocası Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu yolun sonu çok güzel, ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizi sabırlı şekilde desteklemelerini istiyorum." dedi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un oynadığı oyunun ligdeki yeriyle doğru orantılı olmadığını belirterek, "Rakibimiz ligde mevcut kadrosuyla oynadı. Biz de az forma giymiş, bir arada oynamamış oyuncularla oynadık. Maç da beklediğim gibi sıkıntılı başladı." diye konuştu.
ODAKLANMA VE ORGANİZASYONDA SIKINTILAR YAŞADIKLARINI AKTARAN AVCI, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:
"İlk yarıyı keyifsiz, doğru hamle yapmayan, doğru pozisyona girmeyen şekilde bitirdik. İkinci yarı değişiklikler yaptık, golü bulduk. Beklediğim bir oyun. Hem oyuncu hem performans değerlendirmesi yapıyoruz.Bütününde 2021 yılında Trabzonspor, sene başından itibaren harika 12 ay geçirdi. Kapanışta kazanarak kupada tur atladık. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış, hedef var. Önümüzde 4 gün tatil var, 7 Ocak'ta start vereceğiz. Oyuncularımı yarış içinde devam ettikleri için tebrik ediyorum. Rakibe de başarılar diliyorum."
Avcı, taraftar desteğine ihtiyaç duymaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Taraftarlar, bize çok destek veriyor. Trabzonspor takımının pozitif desteğe ihtiyacı var. Baskı yaparak, ses tonunu değiştirerek oyuncu performansını artıramayız, ben de artıramam. Verdikleri destek güzel. Bu, bizi çok hızlandıracak. Geçen hafta 40 bin kişi geldi. Savunma ve hücumu beraber yapıyorlar. Bu yolun sonu çok güzel, ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizi sabırlı şekilde desteklemelerini istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum, gelmeye devam etsinler. " şeklinde görüş belirtti.