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    • Spor
    • 28.12.2021 15:19
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    • 28.12.2021 15:26
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    Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna sürpriz aday! Vitor Pereira yerine yine Portekizli geliyor

    Süper Lig ve Avrupa'da yaşanan kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, hoca arayışları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Benfica'nın Jorge Jesus ile ayrılık kararı almasının ardından ibre Portekizli teknik adama döndü.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Hocalık koltuğuna yeni aday! Pereira yerine yine Portekizli

    Teknik adam arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe şu anda Joachim Löw ve Slaven Bilic isimleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Sarı-Lacivertli yönetim iki ünlü hocadan birisiyle anlaşmak için büyük çaba harcarken çok sürpriz bir gelişme yaşandı.



    Portekiz basını, Benfica'nın Jorge Jesus'la yolları ayırma kararı aldığını yazdı. İddialara göre tecrübeli teknik adam bugün yapılan idmana çıkmadı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması ve Jesus'un sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.



    Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip ettiği ve Portekizli hocanın Benfica'dan ayrılması durumunda harekete geçebileceği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adam daha önce birçok kez Sarı-Lacivertli kulübün gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.



        Jesus son 12 yılda çalıştırdığı Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal ve Flamengo'da 2'nin üzerinde puan ortalaması yakaladı. Başarılı hoca kariyeri boyunca 3 kez Portekiz Ligi'ni, 6 kez Portekiz Kupası'nı, 2 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

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