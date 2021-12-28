Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna sürpriz aday! Vitor Pereira yerine yine Portekizli geliyor

Teknik adam arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe şu anda Joachim Löw ve Slaven Bilic isimleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Sarı-Lacivertli yönetim iki ünlü hocadan birisiyle anlaşmak için büyük çaba harcarken çok sürpriz bir gelişme yaşandı.