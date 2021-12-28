Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna sürpriz aday! Vitor Pereira yerine yine Portekizli geliyor

Teknik adam arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe şu anda Joachim Löw ve Slaven Bilic isimleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Sarı-Lacivertli yönetim iki ünlü hocadan birisiyle anlaşmak için büyük çaba harcarken çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
Portekiz basını, Benfica'nın Jorge Jesus'la yolları ayırma kararı aldığını yazdı. İddialara göre tecrübeli teknik adam bugün yapılan idmana çıkmadı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması ve Jesus'un sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip ettiği ve Portekizli hocanın Benfica'dan ayrılması durumunda harekete geçebileceği öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adam daha önce birçok kez Sarı-Lacivertli kulübün gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.