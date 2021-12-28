Beşiktaş’ın son 15 dakika kabusu! İşte Kartal’ı yıkan tablo

Rüya gibi geçen 2020-2021 sezonu sonrası bu sezon tepetaklak olan Beşiktaş'ta maçların son bölümünde yenilen goller takıma pahalıya patladı. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında 90. dakikada yediği golle rakibine 1-0 boyun eğen Kartal, bu sezon ligde son 15 dakikalık bölümde 10 kez topu ağlarında görmüş oldu.