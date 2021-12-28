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    • Spor
    • 28.12.2021 15:47
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    • 28.12.2021 15:52
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    Beşiktaş'ın son 15 dakika kabusu! İşte Kartal'ı yıkan tablo

    Süper Lig'de bu yıl istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş, son 15 dakikalarda adeta kabusu yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Konyaspor maçında son dakikada yediği golle mağlup olurken, Ahmed Hassan'ın attığı gol Beşiktaş'ın son 15 dakikalarda yediği 10. gol oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın son 15 dakika kabusu! İşte Kartal’ı yıkan tablo

    Bu sezon oynadığı maçlarda son bölümde yediği gollerle ciddi puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ın kabusu Konya deplasmanında da sürdü. Siyah-Beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda son 15 dakikalarda 10 kez topu ağlarında gördü.

    Rüya gibi geçen 2020-2021 sezonu sonrası bu sezon tepetaklak olan Beşiktaş'ta maçların son bölümünde yenilen goller takıma pahalıya patladı. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında 90. dakikada yediği golle rakibine 1-0 boyun eğen Kartal, bu sezon ligde son 15 dakikalık bölümde 10 kez topu ağlarında görmüş oldu.

    Maçların son bölümünde yediği goller neticesinde Beşiktaş ligin ilk yarısında ciddi bir puan kaybı yaşadı. Bu durum Siyah-Beyazlı takımda 'konsantrasyon problemi' yaşandığı iddialarını da ortaya çıkardı.

        Siyah-Beyazlı taraftarlar da maçların son bölümlerinde yenilen gollerin ardı arkası gelmemesi sebebiyle isyan bayrağını açtı.

        İşte Beşiktaş'ın bu sezon son 15 dakikalık bölümde yediği goller:
        Adana Demirspor:         Dakika 79 Balotelli / Dk.90+7 Assambalonga
        Altay: Dakika 88 Bamba
        Başakşehir: Dakika 83 Okaka/ Dk.85 Gulbrandsen
        Trabzonspor: Dakika 90+6 Cornelius



        Alanyaspor: Dakika 90 Dhedhiou
        Giresunspor: Dakika 90 Champness
        Kasımpaşa: Dakika 90 Umut Bozok
        Konyaspor: Dakika 90 Ahmed Hassan
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