Beşiktaş’ın son 15 dakika kabusu! İşte Kartal’ı yıkan tablo

Bu sezon oynadığı maçlarda son bölümde yediği gollerle ciddi puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ın kabusu Konya deplasmanında da sürdü. Siyah-Beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda son 15 dakikalarda 10 kez topu ağlarında gördü.
Rüya gibi geçen 2020-2021 sezonu sonrası bu sezon tepetaklak olan Beşiktaş'ta maçların son bölümünde yenilen goller takıma pahalıya patladı. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında 90. dakikada yediği golle rakibine 1-0 boyun eğen Kartal, bu sezon ligde son 15 dakikalık bölümde 10 kez topu ağlarında görmüş oldu.
Maçların son bölümünde yediği goller neticesinde Beşiktaş ligin ilk yarısında ciddi bir puan kaybı yaşadı. Bu durum Siyah-Beyazlı takımda 'konsantrasyon problemi' yaşandığı iddialarını da ortaya çıkardı.