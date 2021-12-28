Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray Denizlispor 5. tur karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda taraftarlar maça dair bilgileri merak ediyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası GS Denizli maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Barış Alper, Mohamed
Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha
DENİZLİSPOR CEPHESİ
Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 2 bereberlik, 4 mağlubiyet alıp ilk devreyi 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.
Ligde kötü gidişin ardından kupada dev rakibi önünde moral bulmaya çalışacak Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.