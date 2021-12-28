Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray Denizlispor 5. tur karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda taraftarlar maça dair bilgileri merak ediyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası GS Denizli maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...