Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.12.2021 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2021 15:14
    ABONE OL

    Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası GS Denizli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray Denizlispor maçı geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Süper Lig 2020-2021 sezonunun 2. olarak turnaya bu derecede katılıyor. Maçın oynanacağı tarih ve saati merak eden futbolseverler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası GS Denizli maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray Denizlispor 5. tur karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda taraftarlar maça dair bilgileri merak ediyor. Peki, Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası GS Denizli maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Barış Alper, Mohamed

    Denizlispor: Hüseyin, Hakan, Schwechlen, Gökhan, Emre, Ferhat, Mustafa, Bünyamin, Darri, Muhammed, Tusha

    DENİZLİSPOR CEPHESİ

    Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 2 bereberlik, 4 mağlubiyet alıp ilk devreyi 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

    Ligde kötü gidişin ardından kupada dev rakibi önünde moral bulmaya çalışacak Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.

        GALATASARAY CEPHESİ

        Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.

        GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

        Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Spekülatörler son 2.5 ayda ne suç işledi?
        Haberler Spor Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Kupası GS Denizli maçı hangi kanalda yayınlanacak?
            SON DAKİKA