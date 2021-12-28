Aziz Yıldırım ve ekibinden "beraat" açıklaması: Adaletin tecil etmesinde rol oynayan tüm siyasilere ve yargı mensuplarına teşekkür ederiz

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.
Daire, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında verilen beraatleri oy birliğiyle onadı.
Dairenin kararında, iletişimin tespiti kararlarının ardından alınan ses kayıtlarının Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ancak Yıldırım'ın bu ikrarının hukuka uygun şekilde tespit edilmediği belirtildi. Kararda, bu nedenle iletişimin tespiti kararlarının, suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.
Kararda, "Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun atılı şike ve teşvik primi suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 323/1 maddesi gereğince iptali ve hükümlülerin isnat edilen suçlardan beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir." denildi.
BERAAT SONRASI İLK AÇIKLAMA
Yargıtay'ın beraat kararını onamasının ardından 'Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Cemil Turan, Tamer Yelkovan ve Dava Arkadaşları' basın açıklaması yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Büyük Fenerbahçe taraftarı ve Yüce Türk Milleti'ne,
Bizler, bir pazar sabahı, ne ile suçlandığımızı bilmeden, bir çoğu bugün firari olan ya da hukuk önünde hesap veren, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne düşman odaklar tarafından kumanda edilen dönemin yargı mensuplarının kumpas kararı ile göz altına alındık.