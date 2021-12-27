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    • Spor
    • 27.12.2021 14:23
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    • 27.12.2021 14:27
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    Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı

    Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım'ın beraatini onadığını açıkladı. Mosturoğlu, paylaşımında "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. " ifadelerini kullandı.

    Yargıtay, Aziz Yıldırım’ın beraatini onadı

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Şekip Mosturoğlu'ndan bir açıklama geldi. 3 Temmuz davasından beraat ettiklerini vurgulayan Mosturoğlu, Yargıtay'ın kararı onadığını ifade etti.



    "BERAAT KARARI ONANMIŞTIR"
    İşte Mosturoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."

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    Haberler Spor Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı
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