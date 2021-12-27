Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı





"BERAAT KARARI ONANMIŞTIR"

İşte Mosturoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."