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    • Spor
    • 25.12.2021 11:11
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    • 25.12.2021 11:27
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    Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine protesto hazırlığı! Tribünler Yeni Malatyaspor maçını bekliyor

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verilmesi de yangını söndürmedi. Gelen son haberlere göre, taraftar Başkan Ali Koç’u Yeni Malatya karşılaşmasında da istifaya davet etmek için büyük bir hazırlık yapıyor. Öte yandan yeni hoca arayışlarına hız veren Kanarya'da yönetim, takımı sezon sonuna kadar taşıyacak bir isim arıyor.

    Koç yönetimine büyük protesto hazırlığı!

    Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişatın ardından Beşiktaş derbisi sonrasında başkan Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarların Malatya karşılaşması için de hazırlık yaptığı öğrenildi.

    STADI DOLDURACAKLAR
    Sarı lacivertlilerin 9 kişilik Karagümrük'ü de yenemeyip aradaki farkın 16 puana çıkmasının ardından aralarında örgütlenen bazı taraftar grupları başkanı ve sarı lacivertli yönetimi protesto etmek için stadı dolduracakları öne sürüldü.

    Bu duyumları alan yönetime yakın bazı taraftar gruplarının ise protestoyu önlemek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

    Taraftarların bu hamlesi sonrası sonrası Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'la ilgili 'Seni bu seyirciyle göndereceğim!' sözlerini akıllara getirdi.



    KONGREYE GİDELİM
    Taraftarlar Yeni Malatya maçında yönetimi protesto etmeye hazırlanırken camiada "Kongreye gidelim" fikri ağırlık kazanmaya başladı. Ali Koç'u destekleyen önemli isimlerden biri daha Başkan Koç'un acilen kongre kararı alması gerektiğini söyledi.



        Aziz Yıldırım'ın ilk yönetimlerinde yer alan, daha sonra Aziz Yıldırım'a karşı başkan adayı olan, Sarı-Lacivert Derneği Eski Başkanı Hulusi Belgü TAKVİM'e yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertli kulübün lidersiz kaldığını söyledi.



        Belgü "Maalesef Ali Koç başarılı olamadı. İyi niyetli ama bu işi yapamadı. Mutlaka kongreye gitmesi gerekiyor. He aday olmak istiyor güven tazelemek istiyorsa da bu onun hakkı. Ancak Fenerbahçe maalesef şu anda lidersiz.

        Bazı kongre üyeleri ben arıyor ve imza toplayalım diyor. Bu kolay bir iş değil. Bence buna gerek de yok. Ali Koç'un yakın zamanda bu eleştirileri görüp kongre kararı alacağını ümit ediyorum" dedi.



            Ali Koç'un megafonla yaptığı son konuşmadan sonra bir daha ortada gözükmediğini belirten Belgü "Fenerbahçe'de alınan son kötü sonuçlardan sonra Başkan Ali Koç ortalarda yok. Takımın arkasında kimse durmuyor. Bu da futbolculara olumsuz etki ediyor. Oyuncular insiyatif almaktan korkuyorlar. Mesela Gustavo...

            Sezon başında takımın en önemli oyuncusu olarak gösteriliyordu. Şimdi ne halde! Başkan bir an önce kongre kararı almalı ve Fenerbahçe bu krizden güçlü bir şekilde çıkmalı" dedi.


            FENERBAHÇE'DE 6 AYLIK HOCA ARANIYOR!
            Öte yandan Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra hem uzun vadeli hem de kısa vadeli çözüm arayışlarını masaya yatıran Fenerbahçe Yönetimi, takımı sezon sonuna kadar taşıyacak, bu süreçte de performansı izlenecek bir teknik adamı göreve getirmek için kolları sıvadı.

            Yabancı teknik adamlar olarak Joachim Löw, Slaven Bilic, Nenad Bjelica, Frank Lampard gündeme gelse de gerek yüksek maliyetler gerekse zirveyle oluşan 16 puanlık fark büyük yatırımların önüne set çekiyor. Bu nedenle takımı ikinci yarıda başarıyla çalıştırabilecek, taraftarın tepki göstermeyip kredi sunabileceği camiaya yakın isimler öne çıkıyor.

                EN CİDDİ 2. ADAY ALEX DE SOUZA
                Kulübün içinde bulunduğu bu tabloda adı en çok telaffuz edilen 1 numaralı aday İsmail Kartal. Fenerbahçe'de 10 yıl futbol oynayan, 2010-14 yılları arasında yardımcı antrenörlük, 2014-15 sezonunda da teknik adamlık yapan Kartal, camiada sevilen ve kredisi olan bir isim olarak öne çıkıyor.

                Kulislerde adı geçen diğer bir isim de futbolculuğu döneminde efsaneleşen Alex de Souza. Brezilyalı, şu anda Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırıyor. İsmi geçen Çağdaş Atan da Alanyaspor'da takımı 1 yıl başarıyla çalıştırırken, kötü sonuçların ardından 2 Eylül'de görevi bırakmıştı.

                OKAN BURUK VE SERGEN YALÇIN İDDİASI
                Düşünülen bir başka isimse Okan Buruk. Tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış Okan Buruk'un 6 ay gibi kısa süreli bir projeye sıcak bakmayacağına kesin gözle bakılırken, bu isim üzerinde taraftar baskısının da oluşabileceği göz önünde tutuluyor.

                Adı kulislerde dolaşan bir başta isim ise geçmiş yıllarda Fenerbahçe forması da giyen Beşiktaş Kulübü'nün efsane ismi Sergen Yalçın. Hüririyet'in haberine göre, bu konuda da bir karara varılırsa Sergen Yalçın'la yakın dostluğu bilinen, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı'dan da destek isteneceği iddia edildi.

                ALEX: SEZON BİTİNCE KONUŞACAĞIZ
                Nisan 2021'de Sao Paulo U20 takımının başına geçen Alex De Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili sezon sonunda oturup karar vereceklerini söylemişti.

                Brezilyalı futbol adamı yaptığı açıklamada, "A takımda veya bir başka takımda görev almak için acelem yok. Futbol dinamik bir yapı ve her şey bir şekilde olması gerektiği gibi oluyor. Hiçbir şeye kestirme yoldan gitmek istemiyorum. Bu sezon bittiğinde Sao Paulo ile oturup konuşacağız. Burada U20 takımında mı kalacağım veya başka bir kulübe mi gideceğim belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine protesto hazırlığı! Tribünler Yeni Malatyaspor maçını bekliyor
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