Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine protesto hazırlığı! Tribünler Yeni Malatyaspor maçını bekliyor



FENERBAHÇE'DE 6 AYLIK HOCA ARANIYOR!

Öte yandan Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra hem uzun vadeli hem de kısa vadeli çözüm arayışlarını masaya yatıran Fenerbahçe Yönetimi, takımı sezon sonuna kadar taşıyacak, bu süreçte de performansı izlenecek bir teknik adamı göreve getirmek için kolları sıvadı.

Yabancı teknik adamlar olarak Joachim Löw, Slaven Bilic, Nenad Bjelica, Frank Lampard gündeme gelse de gerek yüksek maliyetler gerekse zirveyle oluşan 16 puanlık fark büyük yatırımların önüne set çekiyor. Bu nedenle takımı ikinci yarıda başarıyla çalıştırabilecek, taraftarın tepki göstermeyip kredi sunabileceği camiaya yakın isimler öne çıkıyor.