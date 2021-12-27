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    • Spor
    • 27.12.2021 14:21
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    • 27.12.2021 14:33
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    Ozan Tufan ne umdu, ne buldu: Premier Lig hayaliydi...

    Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan, yeni takımında umduğunu bulamadı. Milli futbolcunun sezonun ilk yarısındaki performansı beklentilerin bir hayli altında kaldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Ozan Tufan ne umdu ne buldu!

    Fenerbahçe'den sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Watford'a giden Ozan Tufan, Premier Lig'de sezonun geride kalan kısmında yalnızca 6 maçta forma giyebildi.


    3 MAÇTA İLK 11'DE KENDİNE ŞANS BULABİLDİ
    Premier Lig'de futbol oynamanın hayali olduğunu söyleyen ve büyük umutlarla Watford'a giden milli futbolcu için Ada'da şu ana kadar işler istediği gibi gitmedi ve Ozan ligde sadece 3 maçta ilk 11'de kendine şans bulabildi.


    Sahaya ilk 11'de çıktığı maçların hiçbirinde de 90 dakika oyunda kalamayan Ozan Tufan, yeni kulübünde henüz bekleneni veremedi.


        KARİYERİ DE GERİYE GİTTİ
        Premier Lig'de bu sezon 273 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyeri de hal böyle olunca geriye gitti.


        Watford'da düzenli forma şansı bulamayan Ozan Tufan, A Milli Takım'da da gözden düştü. Ozan, Stefan Kuntz'un Milli Takım teknik direktörlüğüne gelmesinin ardından yerini Berat Özdemir'e kaptırmıştı.



        Hem kulübünde hem de A Milli Takım'da 11'de şans bulamayan Ozan, sezonun ilk devresinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamış oldu.

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