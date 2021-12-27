Ozan Tufan ne umdu, ne buldu: Premier Lig hayaliydi...



3 MAÇTA İLK 11'DE KENDİNE ŞANS BULABİLDİ

Premier Lig'de futbol oynamanın hayali olduğunu söyleyen ve büyük umutlarla Watford'a giden milli futbolcu için Ada'da şu ana kadar işler istediği gibi gitmedi ve Ozan ligde sadece 3 maçta ilk 11'de kendine şans bulabildi.