Ozan Tufan ne umdu, ne buldu: Premier Lig hayaliydi...

Fenerbahçe'den sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Watford'a giden Ozan Tufan, Premier Lig'de sezonun geride kalan kısmında yalnızca 6 maçta forma giyebildi.
3 MAÇTA İLK 11'DE KENDİNE ŞANS BULABİLDİ
Premier Lig'de futbol oynamanın hayali olduğunu söyleyen ve büyük umutlarla Watford'a giden milli futbolcu için Ada'da şu ana kadar işler istediği gibi gitmedi ve Ozan ligde sadece 3 maçta ilk 11'de kendine şans bulabildi.
Sahaya ilk 11'de çıktığı maçların hiçbirinde de 90 dakika oyunda kalamayan Ozan Tufan, yeni kulübünde henüz bekleneni veremedi.