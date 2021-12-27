Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Konya Fener maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20:00'de başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Musa, Hadziahmetovic, Bytyqi, Mpoku, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Can, Larin, Batshuayi