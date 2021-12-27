Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.12.2021 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 15:18
    ABONE OL

    Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Süper Lig heyecanı son sürat devam ediyor. Bu akşam Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'dan sonra 2. sırada yer alan Konyaspor, Beşiktaş maçını kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın yayın saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Konyaspor - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Konya Fener maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20:00'de başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    Konyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Musa, Hadziahmetovic, Bytyqi, Mpoku, Cikalleshi

    Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Can, Larin, Batshuayi

        Beşiktaş'ta 5 eksik var

        Ligde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul'dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N'Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

        Umut Meraş sağ beke geçiyor

        Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier'in cezalı olması ve Necip Uysal'ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

        Konyaspor'da önemli eksikler

        Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Spor Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
            SON DAKİKA