Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul'dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N'Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier'in cezalı olması ve Necip Uysal'ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

Konyaspor'da önemli eksikler

Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.