Protestolar altında 3 maçlık hasrete son veren kanarya devreyi zirvenin 14 puan gerisinde bitirdi





İKİ GOL SEVİNCİ VAR'DAN DÖNDÜ

Dün ilk 11'de forma giyen Serdar Dursun her iki yarıda birer kez topu ağlara gönderdi. Ancak iki pozisyonun ardından da ofsayt bayrağı kalktı. VAR da ofsaytı onaylayınca goller iptal oldu.