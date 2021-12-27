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    Protestolar altında 3 maçlık hasrete son veren kanarya devreyi zirvenin 14 puan gerisinde bitirdi

    10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Pelkas’ın golleri Fenerbahçe’ye galibiyeti getirdi. Sarı-Lacivertli tribünler maç boyunca Başkan Ali Koç ve futbolcuları protesto etti...

    Islıkların altında!

    Fener sonunda güldü. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı'nda Yeni Malatya'yı 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Fener böylece Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada ve zirvenin 14 puan gerisinde tamamladı.



    NOVAK SAĞ AYAĞIYLA ATTI
    10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak sağ ayağıyla şık bir gole imza attı: 1-0.



    ADEM'DEN ŞIK BİR VURUŞ
    15. dakikada Adem Büyük'ün akrobatik vuruşu az farkla auta gitti. 36. dakikada Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şut kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



        SERDAR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
        56'da Serdar Dursun'un aşırtma vuruşu auta gitti. 73'te Pelkas sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. 84'te Valencia mutlak pozisyonda Ertaç'ı geçemedi. Maç böylece 2-0 bitti.



        PELKAS'TAN İLK GOL
        Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Pelkas büyük hasrete dün son verdi. Yunan yıldız sezonun ilk golünü Yeni Malatya ağlarına yolladı ve 15. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.



        FENER'DE 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
        Fenerbahçe'de Yeni Malatya karşısında Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Pelkas, Valencia ve Nazım kulübeye çekildi. 11'de bu 3 futbolcunun yerine Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a görev verdi.



            İKİ GOL SEVİNCİ VAR'DAN DÖNDÜ
            Dün ilk 11'de forma giyen Serdar Dursun her iki yarıda birer kez topu ağlara gönderdi. Ancak iki pozisyonun ardından da ofsayt bayrağı kalktı. VAR da ofsaytı onaylayınca goller iptal oldu.



            İRFAN, SERDAR VE MERT'E ŞOK TEPKİ
            Fenerbahçe taraftarı dün İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Mert Hakan gibi yıldız isimleri protesto etti. Bu üç futbolcu saha içinde taraftarın ıslığına maruz kalırken, Crespo ise alkışlandı.



            NOVAK İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
            Fenerbahçeli Filip Novak, Yeni Malatya ağlarını sarsarak bu sezon Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşadı.



                DAHA FAZLA SAVAŞMAK ŞART
                Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Filip Novak, "İkinci yarıda daha çok savaşmamız gerekiyor. 3 puandan dolayı mutluyum, gol attığım için de mutluyum." dedi.



                F.BAHÇE VARSA UMUT VARDIR!
                Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, Yeni Malatyaspor maçı sonrası oyunu değerlendirdi. Göle, "Üretkenlikle ilgili problemimiz var, gol yapamıyoruz. Kısa bir zamandır geliştirmek istediğimiz bir oyun var. Fenerbahçe'nin genetiğine daha uygun bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir zaman umutlar tükenmez" dedi.

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                Haberler Spor Protestolar altında 3 maçlık hasrete son veren kanarya devreyi zirvenin 14 puan gerisinde bitirdi
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