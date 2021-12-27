Protestolar altında 3 maçlık hasrete son veren kanarya devreyi zirvenin 14 puan gerisinde bitirdi

Fener sonunda güldü. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı'nda Yeni Malatya'yı 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Fener böylece Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada ve zirvenin 14 puan gerisinde tamamladı.
NOVAK SAĞ AYAĞIYLA ATTI
10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak sağ ayağıyla şık bir gole imza attı: 1-0.
ADEM'DEN ŞIK BİR VURUŞ
15. dakikada Adem Büyük'ün akrobatik vuruşu az farkla auta gitti. 36. dakikada Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şut kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.