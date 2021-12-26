Erman Toroğlu'ndan ses getirecek 'Pelkas' sözleri: Eğer faydalanmıyorsam 'zeka özürlüyüm' demektir

Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Filip Novak ve Dimitris Pelkas kaydetti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından Dimitris Pelkas'a ilişkin bomba bir açıklama yaptı. Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde forma şansı bulanmayan Pelkas'ı yorumlayan Erman Toroğlu, "Elimde Dimitris Pelkas var, teknik adam olarak faydalanmıyorsam ben zeka özürlüyüm demektir." ifadelerini kullandı.
Toroğlu şunları söyledi:
"Fenerbahçe iyi değil bakma sen maçı aldı o kadar. Çünkü takımın içinde yara var. Pelkas konuştu dinledim çok derinlemesine girmedi ama konuştu.
Elimde Pelkas gibi bir oyuncu var teknik adam olarak faydalanmıyorsam 'zeka özürlüyüm' demektir. Takımdaki oyuncuları küstürdüler."