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    • Spor
    • 26.12.2021 22:14
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    • 26.12.2021 23:27
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    Erman Toroğlu'ndan ses getirecek 'Pelkas' sözleri: Eğer faydalanmıyorsam 'zeka özürlüyüm' demektir

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ikinci golü Dimitris Pelkas'tan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu flaş bir yorumda bulundu. Erman Toroğlu, "Fenerbahçe iyi değil, maçı aldı o kadar. Elimde Dimitris Pelkas var, teknik adam olarak faydalanmıyorsam ben zeka özürlüyüm demektir." dedi.

    Bomba ’Pelkas’ sözleri!

    Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Filip Novak ve Dimitris Pelkas kaydetti.

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından Dimitris Pelkas'a ilişkin bomba bir açıklama yaptı. Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde forma şansı bulanmayan Pelkas'ı yorumlayan Erman Toroğlu, "Elimde Dimitris Pelkas var, teknik adam olarak faydalanmıyorsam ben zeka özürlüyüm demektir." ifadelerini kullandı.

    Toroğlu şunları söyledi:
    "Fenerbahçe iyi değil bakma sen maçı aldı o kadar. Çünkü takımın içinde yara var. Pelkas konuştu dinledim çok derinlemesine girmedi ama konuştu.

    Elimde Pelkas gibi bir oyuncu var teknik adam olarak faydalanmıyorsam 'zeka özürlüyüm' demektir. Takımdaki oyuncuları küstürdüler."

        PELKAS BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
        Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez golle tanıştı. 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda omzundan sakatlanan Yunan futbolcu, 26 gün sahalardan uzak kalmış ve Teknik Direktör Pereira görev başındayken Pelkas'ı çok tercih etmemişti.

        Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil olurken, 73. dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve bu sezon ilk kez gol attı.

        Dimitris Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasını daha önce 14 kez giymiş, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.
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