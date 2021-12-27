Kadıköy'de “Ali Koç başkan F.Bahçe perişan” protestoları dinmedi! Hep bir ağızdan istifaya davet ettiler





TRİBÜNLERDE ISITICI POLEMİĞİ!

Yeni Malatyaspor maçında bir hayli gergin olan Ülker Stadyumu'nun tribünlerinde ilave olarak bir de 'ısıtıcı' polemiği yaşandı. Protokol tribününde stat ısıtıcılarının çalışmasının diğer tribünlerde ise çalışmaması üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi. Taraftarın reaksiyonu üzerine 42. dakika itibarıyla diğer tribünlerde de ısıtıcılar çalıştırıldı. Kriz bu şekilde aşıldı.

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