Kadıköy'de “Ali Koç başkan F.Bahçe perişan” protestoları dinmedi! Hep bir ağızdan istifaya davet ettiler

Fenerbahçe paramparça. Hafta içinde 9 kişi kalan Karagümrük'ü yenemeyen ve zirvenin gerisinde kalan Sarı- Lacivertliler'de yönetim ve futbolculara dünkü Malatya maçında büyük bir tepki vardı. Kadıköy'de tepkiler maç öncesinde başlarken, 90 dakika boyunca protestolar devam etti.
ALİ KOÇ BAŞKAN FENER PERİŞAN
Kadıköy'de tepkilerin en büyüğü başkan Ali Koç'a verildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Koç aleyhinde, "Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan" "Ali Koç istifa" şeklinde uzun süre tempo tuttu.
TRİBÜNLER İKİYE BÖLÜNDÜ...
Yönetime yapılan tepkilerden futbolcular da nasibini aldı. Bazı futbolculara ıslıklı tepkiler yükseldi. Bir grup taraftar ise ıslıklara, alkışla karşılık verdi. Kadıköy'de taraftarlar ikiye bölündü.