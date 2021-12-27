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    Kadıköy'de “Ali Koç başkan F.Bahçe perişan” protestoları dinmedi! Hep bir ağızdan istifaya davet ettiler

    Fenerbahçe, Kadıköy’de Yeni Malatya’yı devirse de taraftarın tepkisi dinmedi. Tribünle-r den, “Ali Koç başkan F.Bahçe perişan” sesleri yükseldi. Yönetim ve futbolcular aleyhine yükselen ıslıklara ise bir grup taraftar tepki gösterdi. Bunun üzerine tribünler ikiye bölündü.

    Kadıköy paramparça

    Fenerbahçe paramparça. Hafta içinde 9 kişi kalan Karagümrük'ü yenemeyen ve zirvenin gerisinde kalan Sarı- Lacivertliler'de yönetim ve futbolculara dünkü Malatya maçında büyük bir tepki vardı. Kadıköy'de tepkiler maç öncesinde başlarken, 90 dakika boyunca protestolar devam etti.



    ALİ KOÇ BAŞKAN FENER PERİŞAN
    Kadıköy'de tepkilerin en büyüğü başkan Ali Koç'a verildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Koç aleyhinde, "Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan" "Ali Koç istifa" şeklinde uzun süre tempo tuttu.



    TRİBÜNLER İKİYE BÖLÜNDÜ...
    Yönetime yapılan tepkilerden futbolcular da nasibini aldı. Bazı futbolculara ıslıklı tepkiler yükseldi. Bir grup taraftar ise ıslıklara, alkışla karşılık verdi. Kadıköy'de taraftarlar ikiye bölündü.



        BAZI TARAFTARLARA BLOKE ŞOKU!
        Dünkü maç öncesi ise bazı taraftarlar biletlerinin bloke edilmesiyle büyük bir şok yaşadı. Gelen tepkiler üzerine bileti bloke edilen taraftarlar, sadece dünkü geçerli olmak üzere stadyuma girebildi.



        TRİBÜNLERDE ISITICI POLEMİĞİ!
        Yeni Malatyaspor maçında bir hayli gergin olan Ülker Stadyumu'nun tribünlerinde ilave olarak bir de 'ısıtıcı' polemiği yaşandı. Protokol tribününde stat ısıtıcılarının çalışmasının diğer tribünlerde ise çalışmaması üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi. Taraftarın reaksiyonu üzerine 42. dakika itibarıyla diğer tribünlerde de ısıtıcılar çalıştırıldı. Kriz bu şekilde aşıldı.

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        Haberler Spor Kadıköy'de “Ali Koç başkan F.Bahçe perişan” protestoları dinmedi! Hep bir ağızdan istifaya davet ettiler
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