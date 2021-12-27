Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a ağır sözler! ‘Fikret Orman paralar nerede...’





HAKEMLERDEN CANIMIZ YANIYOR

Çebi, "Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Galatasaraylı ağlamaya başlıyor, ben onun yanında susmaya başlıyorum" dedi...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN