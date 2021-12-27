Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a ağır sözler! ‘Fikret Orman paralar nerede...’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Çebi, eski başkan Fikret Oman'ın eleştirilerine de yanıt verdi. Çebi, "Helallik vermeyecekmiş. Ya kardeşim, ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet, 'Fikret Orman paralar nerede' derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım, al bu raporu git savun kendini. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için.Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi. Eğer haklıysan, buyur hallet... Fikret beye de buradan mesajım var: Kardeş, seninle benim aramda helallik bir konu yok. Helallik alacaksak, ben senden alacağım. Ama Beşiktaş başkanlık bittikten sonra. Bana neler yaptığını burada anlatmayacağım" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sadece 3 futbolcunun satışına destek verdiğini ve üstüne aldığını söyledi. Çebi, bu futbolcuların Cenk Tosun, Atınç Nukan, ve Ersan Adem Gülüm olduğunu belirtti. Çebi, "Sergen hoca, bizim çocuğumuzdur. Gurur duyduk. Şimdi Önder hocamız var, inşallah onunla da bu başarıları elde edeceğiz" ifadelerini de kullandı.
YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020'de görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
HAKEMLERDEN CANIMIZ YANIYOR
Çebi, "Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Galatasaraylı ağlamaya başlıyor, ben onun yanında susmaya başlıyorum" dedi...