Kadıköy’de gergin bekleyiş! Fenerbahçe taraftarı Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlanıyor

Ülker Stadyumu'nda yarın oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçeli taraftarların bu maçta Başka Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlandıkları ve sanal alemde bu yönde çağrı yaptıkları bildirildi. Ancak başta Genç Fenerbahçeliler olmak üzere bazı Fenerbahçe taraftar gruplarının bu protestolara karşı duracakları ve engelleme çabası içinde oldukları da öğrenildi. Bundan dolayı dolayı yarınki maçta tribünlerde olay çıkma ihtimalinin belirdiği ve yönetimin buna önlem alacağı ifade ediliyor. Bazı taraftarların ise tribünlerde olay çıkmaması için herkesi itidalli olmaya davet ettikleri ancak bunun şu ana kadar pek de etkili olmadığı gelen haberler arasında.