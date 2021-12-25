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    Kadıköy’de gergin bekleyiş! Fenerbahçe taraftarı Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlanıyor

    Fenerli taraftarlar yarınki Yeni Malatya maçında Başkan Ali Koç ve yönetimini protesto etmeye hazırlanıyor. Buna karşı duran taraftar grupları da var. Tribünlerde olay çıkmasından endişe ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Tribünde büyük tehlike

    Ülker Stadyumu'nda yarın oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçeli taraftarların bu maçta Başka Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlandıkları ve sanal alemde bu yönde çağrı yaptıkları bildirildi. Ancak başta Genç Fenerbahçeliler olmak üzere bazı Fenerbahçe taraftar gruplarının bu protestolara karşı duracakları ve engelleme çabası içinde oldukları da öğrenildi. Bundan dolayı dolayı yarınki maçta tribünlerde olay çıkma ihtimalinin belirdiği ve yönetimin buna önlem alacağı ifade ediliyor. Bazı taraftarların ise tribünlerde olay çıkmaması için herkesi itidalli olmaya davet ettikleri ancak bunun şu ana kadar pek de etkili olmadığı gelen haberler arasında.



    ALİ KOÇ YENİDEN ZİRVEDE
    Ali Koç, Razi Trak'ı geride bırakarak 1959 sonrasında yenilgiü yzdesi en yüksek başkan oldu. Fene-r bahçe, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 07.2 yenilgi yüzdesi yakaladı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İlk'ler ve En'ler listesine bir yenisini daha ekledi. Ali Koç, uzun süredir çekişme yaşadığı Razi Trak'ı geride bırakarak 1959 sonrası görev yapan başkanlar için yenilgi yüzdesi en yüksek başkan oldu. Fenerbahçe, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 0.27 yenilgi yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde ise 698 lig maçında 118 mağlubiyet yaşamış ve yenilgi yüzdesi 0.16'da kalmıştı. Fenerbahçe çarşamba günü de Karagümrük'ün 60 dakika 9 kişi oynadığı maçta rakibini mağlup edemeyerek Başkan Ali Koç döneminde bir ilk daha yaşamıştı.



    ALİ KOÇ İÇİN EN UZUN GÜNLER
    Ali Koç döneminde F.Bahçeli'nin yüzü gülmedi. Ali Koç'un Sarı-Lacivertli taraftarlar arasındaki kredisi de her geçen gün azalıyor.



        SAMANDIRA'DA MALATYA MESAİSİ
        F.Bahçe, yarın Kadıköy'de Yeni Malatya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Zeki Göle yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. İdman çift kale maçla tamamlandı. Ferdi Kadıoğlu ile Altay Bayındır takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, Berisha'nın tedavisine devam edildi.



        MAX MEYER'E TAKIM ARANIYOR
        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Meyer gözden çıkarıldı. Pereira, Beşiktaş derbisinde oyuncuyu tribüne yollamasının ardından Zeki Göle de Alman oyuncuyu Karagümrük maçında kadroya almadı. Max Meyer'in ocak ayındaki ara transfer döneminde başka bir takıma satılması ya da kiralanmasının söz konusu olduğu öğrenildi.



        BURAK VE MURAT'A KOCAELİSPOR TALİP OLDU
        Fenerbahçeli Burak Kapacak ve Murat Sağlam'a teklif var. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Ön görüşmelerimiz oldu. Burak ve Murat için Fenerbahçe'ye teklifimizi ilettik. Umarım iki oyuncu için bize izin verilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bekleyip, göreceğiz" dedi.



            FIRTINA REKOR İÇİN SAHADA
            Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Başakşehir ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer, taraftarı önünde rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek.



            VİSCA İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME
            Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Visca için Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından yöneticiler arasında bir görüşme yapılması bekleniyor. Başakşehir'in istediği 4 milyon Euro üzerindeki bonservis rakamının daha aşağı seviyeye çekilmesi için pazarlık yapılacak.



            İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
            Cimbom Antalya maçının hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim'in dünkü idmanda sağ bekte yine Oğulcan'ı denediği ancak solda Aanholt'a döndüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 2-0 kaybedilen Adana Demir maçında yedek olan Aytaç, Emre ve Feghouli'yi de 11'e alacağı gelen bilgiler arasında. Bu durumda Morutan'a kulübe gözükecek.



                ASLAN KRİZDEN ÇIKABİLECEK Mİ?
                Ligde 7 maçtır kazanamayan Galatasaray ilk devrenin kapanış maçında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'da sarı kart cezalısı Cicaldau ve Taylan ile sakatlığı bulunan Diagne, Muslera, Luyindama, Boey ve Arda forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Andrea Poli sarı kart cezalısı.



                BEŞİKTAŞ'TAN ŞOK RAPOR
                Beşiktaş, 2009 ile 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş, 2009 ile 2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan özel incelemede 102 milyon Euro'luk istisnai durum tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



                EVİNDE COŞUYOR
                Beşiktaş'ın kanadalı yıldızı Cyle Larin, bu sezon 6 gol kaydederken bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Yıldız futbolcu son oynanan Göztepe maçını da boş geçmedi. Larin'in gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanan Kara Kartal, 12 puan toplamış oldu.



                    ALTAY N'SAKALA'NIN PEŞİNDE
                    Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala için İzmir ekibi Altay devreye girdi. Altay, Beşiktaş'tan gönderilmesi gündemde olan 31 yaşındaki Fransız N'Sakala'yı bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyah-Beyazlı Yönetim de oyuncuyu göndermek istiyor.



                    İDARİ VE MALİ GENEL KURUL ZAMANI
                    Beşiktaş'ın 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantıları bugün ve yarın gerçekleştirilecek... Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki iki toplantı da saat 10.00'da başlayacak...



                    90+4'TE ALTIN BULDU!
                    Altınordu evinde Boluspor'u son dakikada Sami'nin attığı golle mağlup etmeyi başardı. Spor Toto 1'inci Lig'de 19'uncu haftanın perdesi İzmir'de açıldı... Haftanın ilk maçında ev sahibi Altınordu, Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisinin golleri 23. dakikada Ahmet Dereli ve 90+4'te Sami'den gelirken Boluspor'un tek sayısını 45+1'de Berk Yıldız kaydetti... Konuk Boluspor'da 51. dakikada Hakan Bilgiç kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. İzmir ekibinde futbolcular karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadılar. Altınordu, Boluspor galibiyetiyle 22 puana ulaştı. Konuk Boluspor ise 21 puanda kaldı.



                        HAFTANIN MAÇI HALİL UMUT MELER'İN
                        Süper Lig'de Trabzonspor ile Başakşehir arasında bugün oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Bugün oynanacak G.Saray-Antalyaspor maçının hakemi ise Ali Şansalan.

                        KAYSERİSPOR'DA ŞOK! KOLOVETSİOS 6 AY YOK
                        Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Yeni Malatya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kolovetsios'un sol diz ön çapraz bağında kopma olduğu açıklandı. Tedavisine başlanan tecrübeli yıldız 6 ay forma giyemeyecek.

                        ALPEREN'DEN 10 SAYI ÖMER'DEN 12 RİBAUND
                        NBA'de Houston formasını giyen Alperen Şengün, Indiana'ya 118-106 yenildikleri maçta 10 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist ve 2 blokla oynadı. Miami Heat'li Ömer Faruk Yurtseven, Detroit'i 115-112 yendikleri karşılaşmayı 8 sayı ve 12 ribauntla tamamladı. Furkan Korkmaz ise Philadelphia'nın Atlanta'yı 98-96 yendiği maçta 6 sayı attı.

                        BURSASPOR BAŞKANI GÜLGÜLER KORKUTTU
                        TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un Başkanı Hayrettin Gülgüler yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yeşil- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hayrettin Gülgüler'e anjiyo tedavisi uygulanmıştır. Başkanımızın şu an tedavisi devam etmekte olup genel sağlık durumu iyidir" ifadesi kullanıldı.

                        GZT GİRESUNSPOR-HATAYSPOR
                        Süper Lig'in flaş takımlarından Giresunspor evinde Hatayspor ile mücadele edecek. Çotanak Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Günün bir diğer maçında ise saat 13.30'da Kasımpaşa sahasında Altay'ı konuk edecek.

                        FENERBAHÇE'YE FİLEDE ŞOK
                        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turunda Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek 4'lü finale yükseldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda 83 dakika süren karşılaşmanın setleri 12-25, 21-25, 18-25 sonuçlandı.

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                        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                        Haberler Spor Kadıköy’de gergin bekleyiş! Fenerbahçe taraftarı Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlanıyor
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