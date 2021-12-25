Kadıköy’de gergin bekleyiş! Fenerbahçe taraftarı Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlanıyor

Ülker Stadyumu'nda yarın oynanacak olan Fenerbahçe Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçeli taraftarların bu maçta Başka Ali Koç ve yönetimi için büyük protesto gösterileri yapmaya hazırlandıkları ve sanal alemde bu yönde çağrı yaptıkları bildirildi. Ancak başta Genç Fenerbahçeliler olmak üzere bazı Fenerbahçe taraftar gruplarının bu protestolara karşı duracakları ve engelleme çabası içinde oldukları da öğrenildi. Bundan dolayı dolayı yarınki maçta tribünlerde olay çıkma ihtimalinin belirdiği ve yönetimin buna önlem alacağı ifade ediliyor. Bazı taraftarların ise tribünlerde olay çıkmaması için herkesi itidalli olmaya davet ettikleri ancak bunun şu ana kadar pek de etkili olmadığı gelen haberler arasında.
ALİ KOÇ YENİDEN ZİRVEDE
Ali Koç, Razi Trak'ı geride bırakarak 1959 sonrasında yenilgiü yzdesi en yüksek başkan oldu. Fene-r bahçe, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 07.2 yenilgi yüzdesi yakaladı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İlk'ler ve En'ler listesine bir yenisini daha ekledi. Ali Koç, uzun süredir çekişme yaşadığı Razi Trak'ı geride bırakarak 1959 sonrası görev yapan başkanlar için yenilgi yüzdesi en yüksek başkan oldu. Fenerbahçe, Koç döneminde çıktığı 126 maçta 34 yenilgi yaşadı ve 0.27 yenilgi yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde ise 698 lig maçında 118 mağlubiyet yaşamış ve yenilgi yüzdesi 0.16'da kalmıştı. Fenerbahçe çarşamba günü de Karagümrük'ün 60 dakika 9 kişi oynadığı maçta rakibini mağlup edemeyerek Başkan Ali Koç döneminde bir ilk daha yaşamıştı.
ALİ KOÇ İÇİN EN UZUN GÜNLER
Ali Koç döneminde F.Bahçeli'nin yüzü gülmedi. Ali Koç'un Sarı-Lacivertli taraftarlar arasındaki kredisi de her geçen gün azalıyor.