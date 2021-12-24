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    • Spor
    • 25.12.2021 01:33
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    • 25.12.2021 01:33
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    Beşiktaş, Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nu duyurdu: 102.200.434 Euro...

    Beşiktaş, 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nda toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiğini açıkladı.

    Beşiktaş merakla beklenen raporu duyurdu! 102 milyon Euro...

    Beşiktaş'ın resmi sitesinden, 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nda toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
    KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir. Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).

    KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
    Öte yandan Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.




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