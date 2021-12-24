Fenerbahçe'de Luis Felipe Scolari ve Alex de Souza sesleri

Teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi ön planda… Başkan Ali Koç'un Almanya'ya giderek tecrübeli hoca ile yüz yüze görüşeceği belirtilirken kulislerde de çarpıcı bir iddia daha konuşulmaya başlandı.