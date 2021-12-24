Fenerbahçe'de Luis Felipe Scolari ve Alex de Souza sesleri

Teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi ön planda… Başkan Ali Koç'un Almanya'ya giderek tecrübeli hoca ile yüz yüze görüşeceği belirtilirken kulislerde de çarpıcı bir iddia daha konuşulmaya başlandı.
İddialara göre yönetimin yaptığı son toplantıda Luis Felipe Scolari'nin ismi gündeme geldi. 73 yaşındaki Brezilyalı hocayla beraber kulübün efsanesi Alex de Souza'nın da yardımcı antrenör olarak göreve getirilmesinin konuşulduğu belirlendi.
Bazı yöneticilerin Scolari'nin ile yarım sezon ya da 1.5 sezon görev yapması ardından da koltuğunu Alex'e bırakması yönünde fikir beyan ettiği öğrenildi.