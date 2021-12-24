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    • Spor
    • 24.12.2021 16:25
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    • 24.12.2021 16:36
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    Fenerbahçe'de Luis Felipe Scolari ve Alex de Souza sesleri

    İddialara göre Fenerbahçe yönetiminin yaptığı son toplantıda Luis Felipe Scolari’nin ismi gündeme geldi. 73 yaşındaki Brezilyalı hocayla beraber kulübün efsanesi Alex de Souza’nın da yardımcı antrenör olarak göreve getirilmesinin konuşulduğu belirlendi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Löw’ü unutturacak iddia

    Teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi ön planda… Başkan Ali Koç'un Almanya'ya giderek tecrübeli hoca ile yüz yüze görüşeceği belirtilirken kulislerde de çarpıcı bir iddia daha konuşulmaya başlandı.

    İddialara göre yönetimin yaptığı son toplantıda Luis Felipe Scolari'nin ismi gündeme geldi. 73 yaşındaki Brezilyalı hocayla beraber kulübün efsanesi Alex de Souza'nın da yardımcı antrenör olarak göreve getirilmesinin konuşulduğu belirlendi.

    Bazı yöneticilerin Scolari'nin ile yarım sezon ya da 1.5 sezon görev yapması ardından da koltuğunu Alex'e bırakması yönünde fikir beyan ettiği öğrenildi.

        Son olarak Gremio'da görev yapan Scolari çok önemli bir kariyere sahip. Sao Paulo'nun B takımında teknik adamlık görevine başlayan Alex'in Scolari'yi ikna etmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'ye dönmeye çok sıcak baktığı da iddialar arasında.

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