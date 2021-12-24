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    • 24.12.2021 15:24
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    • 24.12.2021 15:46
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    Fenerbahçe'den Joachim Löw için Almanya seferi! Ali Koç yüz yüze görüşmek için yola çıkıyor

    Teknik direktör adayları arasında listenin en tepesine Joachim Löw'ü yazan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deneyimli teknik adamla görüşme yapmak için Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor. Ali Koç'un Pereira ile anlaşmadan önce de teklif yaptığı ancak ikna edemediği Joachim Löw ile yüz yüze görüşmek için kısa süre içinde Almanya seferi düzenleyeceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den Joachim Löw için Almanya seferi!

    Fenerbahçe'de Joachim Löw seferberliği başladı. Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk hedef olarak Löw'ü belirleyen Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamla ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

    Ali Koç'un Pereira ile anlaşmadan önce de teklif yaptığı ancak ikna edemediği Joachim Löw ile yüz yüze görüşmek için kısa süre içinde Almanya seferi düzenleyeceği öğrenildi.

    Daha önce anlaşma sağlayamadığı Löw için bu kez tüm şartları zorlama kararı alan Başkan Ali Koç'un Mesut Özil, Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Max Meyer gibi takımdaki Almanya patentli oyuncuların çokluğunu koz olarak kullanmaya çalışacağı belirtiliyor.

        Löw konusunda bir hayli ısrarcı olan Başkan Koç'un Alman hocadan kolay vazgeçmeyi düşünmediği ve olumsuz bir geri dönüş durumda dahi bu konuda acele karar vermeyeceği ifade ediliyor.

        2006-20211 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı.

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