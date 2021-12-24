Fenerbahçe'den Joachim Löw için Almanya seferi! Ali Koç yüz yüze görüşmek için yola çıkıyor

Fenerbahçe'de Joachim Löw seferberliği başladı. Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk hedef olarak Löw'ü belirleyen Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamla ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Ali Koç'un Pereira ile anlaşmadan önce de teklif yaptığı ancak ikna edemediği Joachim Löw ile yüz yüze görüşmek için kısa süre içinde Almanya seferi düzenleyeceği öğrenildi.
Daha önce anlaşma sağlayamadığı Löw için bu kez tüm şartları zorlama kararı alan Başkan Ali Koç'un Mesut Özil, Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Max Meyer gibi takımdaki Almanya patentli oyuncuların çokluğunu koz olarak kullanmaya çalışacağı belirtiliyor.