Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! 9 kişi kalmış Karagümrük'ü geçemedi

F.Bahçe Karagümrük engeline takıldı: 1-1... 31. dakikada Ahmed Musa'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic topu ağlarla buluşturdu: 1-0... 37'de Pelkas'ın vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
VİVİANO GOLE İZİN VERMEDİ
Pozisyon sonrası Burak ve Caner'e kırmızı kart çıktı. Penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi. 49'da İrfan Can'ın şutunu kaleci Viviano parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
SERDAR GOLÜ ATTI AMA!
56'da Mert Hakan'ın şutu direğin yanından dışarı çıktı. 64'te Serdar Dursun'un attığı gol faul yaptığı gerekçesiyle sayılmadı. 71'de Nazım'ın şutunu Viviano mükemmel çıkardı.