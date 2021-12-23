Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! 9 kişi kalmış Karagümrük'ü geçemedi





'LAN' DEDİ KIRMIZIYI GÖRDÜ

Hakemin "İtiraza devam ediyor musun?" sorusuna "Ediyorum lan ne olacak!" diyen Karagümrüklü Caner Erkin, kırmızı kartl a oyun dışı kaldı. Takımını 9 kişi bıraktı. Karagümrüklü Burak'ın 37. dakikada penaltı yaptırdığı ve kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası takım arkadaşları hakeme uzun süre itiraz etti. İtirazların en şiddetlisini yapan Karagümrüklü Caner Erkin ise, hakem Erkan Özdamar'ın, "İtiraza hala devam ediyor musun?" şeklindeki çıkışına "Ediyorum lan ne olacak!" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Caner de kırmızı kart gördü. Karagümrük 1 dakika içinde sahada 9 kişi kaldı.