Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! 9 kişi kalmış Karagümrük'ü geçemedi

    Fenerbahçe 31’de Pesic’in golüyle geriye düştü. Ev sahibi Karagümrük’te Burak ve Caner 38’de atıldı. 40'ta Mesut Özil penaltıdan eşitlik golünü attı. Fener, yaklaşık 1 saat 9 kişi oynayan rakibine puan kaptırdı...

    Gümrük faciası

    F.Bahçe Karagümrük engeline takıldı: 1-1... 31. dakikada Ahmed Musa'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic topu ağlarla buluşturdu: 1-0... 37'de Pelkas'ın vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.



    VİVİANO GOLE İZİN VERMEDİ
    Pozisyon sonrası Burak ve Caner'e kırmızı kart çıktı. Penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi. 49'da İrfan Can'ın şutunu kaleci Viviano parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



    SERDAR GOLÜ ATTI AMA!
    56'da Mert Hakan'ın şutu direğin yanından dışarı çıktı. 64'te Serdar Dursun'un attığı gol faul yaptığı gerekçesiyle sayılmadı. 71'de Nazım'ın şutunu Viviano mükemmel çıkardı.



        VALENCİA ZORU BAŞARDI!
        87'de Zajc kale dibinden kaçırdı. 90+2'de Valencia'nın kafa vuruşunda Viviano gole izin vermedi. Fenerbahçe uzun süre 9 kişi oynayan Karagümrük'e puan kaptırdı.



        FENERBAHÇE'NİN YILDIZI MESUT ÖZİL'DEN İLK!
        Fatih Karagümrük filelerini havalandıran Mesut Özil, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında gol attı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı son haftaların en formda isimlerinden...



        VİVİANO KALESİNDE DEVLEŞTİ
        Karagümrük'ün kalecisi Viviano, 50 dakikadan fazla 9 kişi oynayan takımının Fenerbahçe karşısında 1 puan almasında başrol oynadı. İtalyan file bekçisi dün Fenerbahçe ataklarında tam 13 kurtarışa imza attı. Viviano Süper Lig'de bu sezonki kurtarış rekorunun da sahibi oldu.



            FENER'DEN FAUL TEPKİSİ!
            F.Bahçeli Serdar Dursun'un dün 64. dakikada attığı gol öncesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. F.Bahçeliler kararın hatalı olduğu gerekçesiyle hakeme uzun süre tepki gösterdi.



            'LAN' DEDİ KIRMIZIYI GÖRDÜ
            Hakemin "İtiraza devam ediyor musun?" sorusuna "Ediyorum lan ne olacak!" diyen Karagümrüklü Caner Erkin, kırmızı kartl a oyun dışı kaldı. Takımını 9 kişi bıraktı. Karagümrüklü Burak'ın 37. dakikada penaltı yaptırdığı ve kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası takım arkadaşları hakeme uzun süre itiraz etti. İtirazların en şiddetlisini yapan Karagümrüklü Caner Erkin ise, hakem Erkan Özdamar'ın, "İtiraza hala devam ediyor musun?" şeklindeki çıkışına "Ediyorum lan ne olacak!" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Caner de kırmızı kart gördü. Karagümrük 1 dakika içinde sahada 9 kişi kaldı.



            PEREİRA SONRASI 11'DE BÜYÜK DEĞİŞİM
            3'lü savunma rafa kalktı. Pereira'nın vazgeçilmezleri Zajc, Crespo ve Rossi gibi isimler yedek kaldı. Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından K.Gümrük maçına Zeki Murat Göle ile çıkan Fenerbahçe, 4'lü savunma dizilişi ile oynadı. Ayrıca Pereira'nın ilk 11'de sıklıkla görev verdiği Miha Zajc, Crespo, Rossi ve Osayi gibi oyuncular dün maça yedek başladı. Portekizli hocanın gidişi ile 11'de büyük bir değişim yaşandı.



                JOSE SOSA VE NOVAK: UTANÇ DUYUYORUZ
                Fenerbahçeli futbolcular Jose Sosa ve Filip Novak, Karagümrük beraberliği sonrası çok üzgün olduklarını söyledi. Her iki futbolcu da ortaya çıkan bu tablo sebebiyle, "Utanç duyuyoruz" ifadesini kullandılar.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Milyonlarca çalışanın net ücret artıyor!
                Haberler Spor Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor! 9 kişi kalmış Karagümrük'ü geçemedi
                    SON DAKİKA