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    • Spor
    • 23.12.2021 01:42
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    • 23.12.2021 02:05
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    9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ün mağlup edilememesini Erman Toroğlu yorumladı: Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok

    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakibine diş geçiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Haberin detayları...

    Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok

    Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan İstanbul ekibini yenemedi

    Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    "SEYİRCİ AĞLIYOR"

    Toroğlu, "Fenerbahçe takımı ölmüş ağlayanı yok. Seyirci ağlıyor da yazık o seyirciye. Mesut Özil'e bir de baston verelim, ben de yapardım Mesut'un yaptığını. Böyle bir futbol var mı?" ifadelerini kullandı.

    İşte o sözler...

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    Haberler Spor 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ün mağlup edilememesini Erman Toroğlu yorumladı: Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok
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