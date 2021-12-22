9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ün mağlup edilememesini Erman Toroğlu yorumladı: Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok

Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan İstanbul ekibini yenemedi

Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SEYİRCİ AĞLIYOR"

Toroğlu, "Fenerbahçe takımı ölmüş ağlayanı yok. Seyirci ağlıyor da yazık o seyirciye. Mesut Özil'e bir de baston verelim, ben de yapardım Mesut'un yaptığını. Böyle bir futbol var mı?" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...