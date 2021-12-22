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    • Spor
    • 22.12.2021 18:59
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    • 22.12.2021 19:09
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    Fatih Karagümrük - Fenerbahçe CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe maçı canlı takip

    Fenerbahçe, İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fatih Karagümrük - Fenerbahçe | CANLI

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

    Hakem Erkan Özdamar yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ





    FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.

    Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

    İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.



        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
        Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak.



        4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA!
        Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.




        VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE'YE KARŞI!
        VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

        Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de yarın forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.
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        Haberler Spor Fatih Karagümrük - Fenerbahçe CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe maçı canlı takip
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