Ali Koç kararlı! Yabancı hoca olacak

Sezon başı 3.5 milyon euro isteyen Löw, yardımcıları için ise toplam 2milyon euro talep etti. Sezon ortasında takım devralmayı istemediğini belirten Löw konusunda hem istekleri hem olumsuz bakışı hem de ücretteki fazla talepten dolayı Ali Koç şuan için Löw konusunda beklemeye geçti.

ARKADAN MESUT ÖZİL FAKTÖRÜYLE

Mesut Özil'de Alman Milli Takımı'nda birlikta çalıştığı hocayla görüşerek Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda fikirlerini sunuyor.