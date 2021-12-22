Ali Koç kararlı! Yabancı hoca olacak

Alman teknik direktör ile yapılan görüşmelerde belirlir bir noktaya gelinirken özellikle ücret ve yardımcılarına verilecek para konusunda uzlaşma henüz sağlanamadı.
Sezon başı 3.5 milyon euro isteyen Löw, yardımcıları için ise toplam 2milyon euro talep etti. Sezon ortasında takım devralmayı istemediğini belirten Löw konusunda hem istekleri hem olumsuz bakışı hem de ücretteki fazla talepten dolayı Ali Koç şuan için Löw konusunda beklemeye geçti.
ARKADAN MESUT ÖZİL FAKTÖRÜYLE
Mesut Özil'de Alman Milli Takımı'nda birlikta çalıştığı hocayla görüşerek Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda fikirlerini sunuyor.
OLASI OLUMSUZLUKTA O İMZAYI ATIYOR
Sezon başında da Ali Koç'un yoğun şekilde istediği Slaven Bilic ismi ise hep vardı. Ocak ayında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak olan Hırvat teknik direktör ile anlaşmaya varıldı.