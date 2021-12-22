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    • Spor
    • 22.12.2021 17:42
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    • 22.12.2021 17:42
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    Ali Koç kararlı! Yabancı hoca olacak

    Sezon başında "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için" takımın başına getirilen Vitor Pereira'nın hikayesi yine yarım kaldı... 21 Aralık tarihinde Takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in haberi ile Türkiye Joachim Löw-İsmail Kartal ortaklığı ile Fenerbahçe olasılığını öğrendi. Hızlıca yeni teknik direktör arayışlarına geçen Ali Koç, 3 haftadır gizliden gizliye başlattığı arayışlarda resmi adımları da atmaya başladı. İşte Takvim.com.tr haberinin son gelişmeleri...

    Osman Cengiz
    Ali Koç kararlı! Yabancı hoca olacak

    Alman teknik direktör ile yapılan görüşmelerde belirlir bir noktaya gelinirken özellikle ücret ve yardımcılarına verilecek para konusunda uzlaşma henüz sağlanamadı.

    Sezon başı 3.5 milyon euro isteyen Löw, yardımcıları için ise toplam 2milyon euro talep etti. Sezon ortasında takım devralmayı istemediğini belirten Löw konusunda hem istekleri hem olumsuz bakışı hem de ücretteki fazla talepten dolayı Ali Koç şuan için Löw konusunda beklemeye geçti.

    ARKADAN MESUT ÖZİL FAKTÖRÜYLE

    Mesut Özil'de Alman Milli Takımı'nda birlikta çalıştığı hocayla görüşerek Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda fikirlerini sunuyor.

    OLASI OLUMSUZLUKTA O İMZAYI ATIYOR

    Sezon başında da Ali Koç'un yoğun şekilde istediği Slaven Bilic ismi ise hep vardı. Ocak ayında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak olan Hırvat teknik direktör ile anlaşmaya varıldı.

        Ligi yakın dönemde tanımısının da transferde Fenerbahçe cephesinde olumlu bakıldığı Bilic, Löw ile anlaşma sağlanamaması durumunda lig arasında Sarı Lacivertli ekibin başına geçecek. Bu süreye kadar ise takımı Murat Zeki Göle ve Tahir Karapınar idare edecek.
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        Haberler Spor Ali Koç kararlı! Yabancı hoca olacak
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