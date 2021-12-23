Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!



Devre biterken imdada haklı bir penaltı yetişti. Hem penaltı hem de rakipten iki adam eksildi. Bundan daha büyük avantaj var mı? İkinci yarı F.Bahçe'nin yaptığı tek şey, sağdan soldan orta yapmak. Bu, doğru strateji değildi. Uzun, hava hakimiyeti üstün oyunculardan kurulu Karagümrük defansı her topu neredeyse karşıladı.

