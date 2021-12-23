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Haberler Spor Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı, 1-1 berabere bitti. Pereira'nın takımdan kovulması sonucu farklı bir sonuç bekleyen taraftar bir kez daha hüsrana uğrarken spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı.

23.12.2021 08:36 - Son Güncelleme: 23.12.2021 08:36
Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!

AHMET ÇAKAR - HEM PENALTI HEM KIRMIZILAR DOĞRU

Fenerbahçe hisseli harikalar kumpanyasına dönmüş. Dün geceki Karagümrük maçı da tarihe geçti. 9 kişilik rakibine 60 dakika iki oyuncu fazla oynayıp kazanamamak dile kolay.

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Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!

İkinci yarı galiba oyuncular kesin kazanırız mantalitesiyle çıktılar, aslında birkaç pozisyon da buldular ama bir türlü sonucu alamadılar.


Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!

Fenerbahçe oyuna çok kötü başladı. Top F.Bahçe'de, top tutan adamlar onda ama tempo yok, pozisyon yok. Bu arada da Pesic ile Karagümrük'ün golü geldi.

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!


Devre biterken imdada haklı bir penaltı yetişti. Hem penaltı hem de rakipten iki adam eksildi. Bundan daha büyük avantaj var mı? İkinci yarı F.Bahçe'nin yaptığı tek şey, sağdan soldan orta yapmak. Bu, doğru strateji değildi. Uzun, hava hakimiyeti üstün oyunculardan kurulu Karagümrük defansı her topu neredeyse karşıladı.

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Şaka gibi bir şey!


Oysa çabuk oynayıp, aralara bırakmak gömülü savunmalar için ideal. Üstelik Mesut gibi, İrfan gibi bunları yapabilecek oyuncuları vardı.

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