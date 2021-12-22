Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Maça dair detaylar belli oluyor. Halil Umut Meler yöneteceği karşılaşmanın tarihi ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa final maçıo 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın Başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Maç TSİ 20.45'te başlayacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.