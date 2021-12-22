Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Maça dair detaylar belli oluyor. Halil Umut Meler yöneteceği karşılaşmanın tarihi ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...