Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe açıklaması: Doğru zamanda doğru yerdeyim

Volkan Demirel'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Birbirini anlayan güzel bir ekibin içine geldiğim için mutluyum. 2.5 yıllık anlaşma sağladık. Hedeflerimiz çok büyük. Karagümrük'ü elimden geldiği kadar, düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirmek için bir söz verdim. Bunu da en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

"FENERBAHÇE MAÇI DUYGULU OLACAK"

Hedeflerimiz doğrultusunda başkanımıza söz verdim. Çok iyi bir takım aldım, Farioli'ye de teşekkür ediyorum. İyi bir kadro bırakmış geriye. Giriş ve gelişmesi olan bir takım, ben sonuçlandırmaya geldim. Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak. Yarın güzel bir maç olacak. En iyi şekilde çıkacağımızı ve hazır şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.

Şu anki ekibimle 2-3 aydır zaten takımları analiz ediyor, ligi derinlemesine çalışıyorduk. Bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca yanımda olacak, göreceksiniz. Ekip çalışmasına her zaman güveniyorum.