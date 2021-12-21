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    • Spor
    • 21.12.2021 17:25
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    • 21.12.2021 17:25
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    CANLI | Başakşehir - Giresunspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 18. haftası bugün oynanan maçlarla başladı. Başakşehir evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsin...

    CANLI | Başakşehir - Giresunspor

    Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

    İLK 11'LER
    Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali, Okaka
    Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde

    BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başakşehir - Giresunspor maçı saat 17:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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