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    • Spor
    • 19.12.2021 21:27
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    • 19.12.2021 22:07
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    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası 'Ali Koç istifa' sesleri: Taraftar tribünleri boşaltmadı, polis müdahale etti

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından taraftar yönetime çok sert tepki gösterdi. 'Ali Koç' istifa seslerinin yükseldiği maç sonunda taraftar tribünleri boşaltmadı. Statta yaşanan o anlar takvim.com.tr objektifine yansıdı.

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Derbi sonrası olay! Polis müdahale etti

    Süper Lig'in 17. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.



    Ev sahibi ekip mücadelede rakibi karşısında iki kez öne geçse de skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

    Sarı-Lacivertli ekip son haftalarda yaşanan puan kayıplarına bir yenisini daha eklerken zirveden bir adım daha uzaklaştı. Karşılaşmanın son anlarına girilirken tribünlerden istifa seslerinin yükseldiği duyuldu.

    Taraftarlar Başkan Ali Koç'u hedef alarak 'Ali Koç istifa' tezahüratında bulundu.


    DERBİ SONRASI OLAY! POLİS MÜDAHALE ETTİ
    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından taraftar yönetime çok sert tepki gösterdi. 'Ali Koç' istifa seslerinin yükseldiği maç sonunda taraftar tribünleri boşaltmadı.



    Statta yaşanan o anlar takvim.com.tr objektifine yansıdı.



    STAD DIŞINDA YOĞUN ÖNLEM
    Stad dışında da yoğun önlemler alındı.

    Polis ekipleri taraftarın herhangi bir taşkınlık olayına karışmaması için teyakkuza geçti.

    AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI
    Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepkilerini, "Bu takım, bu şekil olamaz başkan", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin?", "Ali Koç istifa" tezahüratları ile gösterdi.
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    Derbi sonrası olay! Polis müdahale etti
    Haberler Spor Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası 'Ali Koç istifa' sesleri: Taraftar tribünleri boşaltmadı, polis müdahale etti
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