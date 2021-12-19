Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası 'Ali Koç istifa' sesleri: Taraftar tribünleri boşaltmadı, polis müdahale etti





Statta yaşanan o anlar takvim.com.tr objektifine yansıdı.







STAD DIŞINDA YOĞUN ÖNLEM

Stad dışında da yoğun önlemler alındı.



Polis ekipleri taraftarın herhangi bir taşkınlık olayına karışmaması için teyakkuza geçti.



AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepkilerini, "Bu takım, bu şekil olamaz başkan", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin?", "Ali Koç istifa" tezahüratları ile gösterdi.