Fenerbahçe ile Beşiktaş berabere kaldı! İki dev zirveden iyice uzaklaştı

Yılın son derbisinde gülen olmadı: 2-2. Henüz 2. dakikada Ghezzal'ın frikiği yan direkten dışarı çıktı. 11'de Larin'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi: 1-0. 24'te Josef şık bir vuruşla eşitlik golünü attı: 1-1.

VİDA'DAN ÇOK BÜYÜK HATA

29'da Vida'nın hatalı pası sonrası topla buluşan Rossi, topu Berisha'ya aktardı. Alman yıldız affetmedi: 2-1... 58'de Ghezzal'ın kullandığı frikik az farkla auta gitti.

RIDVAN'DAN ADRESE TESLİM

59'da Rıdvan'ın ortasını Josef kafayla ağlarla buluşturdu: 2-2... 67'de kale dibinde İrfan Can topa dokunacakken Beşiktaş kalecisi Ersin son andaki hamlesiyle tehlikeyi önledi.

BATSHUAYİ'NİN ŞUTU DİREKTE

89'da Pjanic'in sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. Batshuayi'nin ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruş direkten dışarı çıktı. Derbi beraberlikle sonuçlandı.

KARA KARTAL'A ŞANSI TUTMUYOR

Beşiktaş ile oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (2 beraberlik 2 mağlubiyet), Siyah- Beyazlı ekip karşısında daha uzun bir galibiyet hasretini en son 1990-1993 arasında yaşadı.

İKİ KEZ GERİYE DÜŞTÜ AMA PES ETMEDİ!

Beşiktaş dün Kadıköy'de Beşiktaş karşısında iki kez geriye düştü. Ancak oyunu bırakmayan Siyah-Beyazlı futbolcular, Josef'in iki golüyle 1 puanı almayı bildi.

KARAVELİ: MAÇI DEĞİL AMA OYUNU KAZANDIK

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, F.Bahçe maçı sonrası, "Belki skoru değil ama oyunu kazandık. İki kez geriye düşmemize rağmen gösterilen reaksiyon çok önemliydi" dedi. Karaveli ayrıca şunları kaydetti: "Oyuna girenlerin katkısı oldu. Beni en çok memnun eden, böyle güçlü bir takım ve taraftar önünde, oyundan düşmeden Beşiktaş ruhu gösteren ve beraberliği yakalayan oyuncularıma teşekkür ederim. Maçı kazanabilirdik. Beşiktaş taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim"

İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide hakem Fırat Aydınus'un iki kararı çok tartışıldı. İlk olarak 12. dakikada Larin'in eline çarpan top neticesinde Fenerbahçe lehine çalınan penaltı Siyah-Beyazlılar'ın büyük tepkisin çekti. Ardından ise 17. dakikada Mesut Özil ile Necip arasında yaşanan ve devamında Necip'in oyuna devam edemediği pozisyon sonrası Siyah-Beyazlılar kırmızı kart bekledi. Hakem Fırat Aydınus ise bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.

KADIKÖY KARTAL'I JOSEF DE SOUZA

Beşiktaş adına Fenerbahçe maçına damga vuran isim geçmişte Sarı-Lacivertliler'in de formasını giyen Josef de Souza oldu. Brezilyalı futbolcu takımının iki kez geriye düştüğü maçta 25 ve 59. dakikalarda attığı iki golle takımına zorlu mücadelede galibiyeti getiren futbolcu oldu. Attığı goller sonrası yaşadığı sevinç sebebiyle ise Josef'e Kadıköy'de tepki vardı.

GHEZZAL: BİZİM İÇİN KAYIP 2 PUAN VAR

Derbi sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı Ghezzal, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Cezayirli oyuncu, "Penaltı golüyle geriye düştük ve yine maça çevirmeyi bildik. Bizim adımıza kaybedilen iki puan vardı sahada" dedi.

VİDA'DAN BÜYÜK HATA

Kartal'ın deneyimli stoperi Vida'nın Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi verdiği pas kısa düştü. Sarı-Lacivertli oyuncular ise bu hatayı affetmedi ve topu Beşiktaş'ın ağlarına gönderdi.