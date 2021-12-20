Fenerbahçe- Beşiktaş maçı sonrası Kadıköy karıştı... Taraftarlar Ali Koç’a isyan bayrağı açtı

Yılın son derbisinde Kadıköy'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak zirvenin 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarların hem maç içinde hem de maç sonunda büyük öfkesi vardı. Maçın sonlarına doğru yönetimi istifaya davet eden Sarı-Lacivertli taraftarların öfkesi karşılaşmanın sonunda da bitmedi.

TRİBÜNLERDE KAVGA ÇIKTI

Fenerbahçeli taratarlar derbinin son düdüğü çaldıktan sonra tirbünleri terketmeyerek yönetimi protestoya devam etti. Bazı yöneticiler de taraftarları susturmaya çalışınca taraftarların tepkisi daha da arttı. Bir taraftar protokol tribününe patlamış mısır fırlattı... Başkan Ali Koç tepkilere alkışla karşılık verdi. Maraton tribünün olduğu bölümde de taratarlar kavga edince polisin ve çevik kuvvetin müdahalesi oldu.

Polis kavga edenleri dışarı çıkardı. Sarı-Lacivertli taraftarların teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepkisi vardı. Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci, Valencia ve Jose Sosa'yı yedek bırakması taraftarın öfkesini daha da arttırdı. İkinci yarıdaki etkisiz futbolun da Pereira'ya tepkilerde büyük payı vardı. Pereira ise tepkilere rağmen "Burada mutluyum" diye konuştu.

KADIKÖY'DE GERGİN DAKİKALAR

Tribünlerden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sözlü olarak direkt sataşmalar da oldu. Fenerbahçe'nin Fenerium'dan sorumlu yöneticisi Esin Güral Argat'ın bu tepkilere sözlü karşılık verildiği görüldü.

ALİ KOÇ'A PATLAMIŞ MISIR!

Tribünlerin tepkilerinin doruğa çıktığı sırada Başkan Ali Koç ile Fenerbahçeli yöneticilerin olduğu bölüme patlamış mısır fırlatılınca ortalık karıştı.