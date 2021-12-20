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    Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Maçı yönetmedi idare etti!

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakeme yüklendi. "Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu. Maçı yönetmedi, idare etti. Aydınus rakibi maça ortak etti. Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı kararı yanlıştı. Beşiktaş'ı kimse susturamaz"

    Maçı yönetmedi idare etti!

    Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonunda derbinin hakemi Fırat Aydınus'a tepki vardı. Aydınus'a sert sözlerle yüklenen Asbaşkan Emre Kocadağ, şunları söyledi: "Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu. Maçı yönetmedi, idare etti"

    PENALTI KARARI YANLIŞTI!
    "Fırat Aydınus rakibi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı. Larin'in pozisyonu bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyondu. Bir de bireysel hatadan gol yedik"

    MESUT ÖZİL KIRMIZI GÖRMELİYDİ
    "Hakemin kararları maça direkt etki etti. Özellikle vermediği kartlar ile Szalai'ye verilmeyen 4-5 sarı, aynı şekilde Crespo'ya verilmeyen kartlar vardı. Mesut'un pozisoynu ise direkt kırmızıydı"

    BEŞİKTAŞ'I KİMSE SUSTURAMAZ
    "Başkanımızı susturdular, bizi susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını kimse susturamaz. Bu takım, düştüğü yerden kalkacak bir takım. İnşallah istediğimiz yere geleceğiz"

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    Haberler Spor Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Maçı yönetmedi idare etti!
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