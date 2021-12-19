Beşiktaş'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Fenerbahçe'yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem Fırat Aydınus'a sert tepki gösteren Kocadağ, Geçen sene itibariyle emekli olmasını düşündümüz Fırat hoca maçı yönetmedi idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.
19.12.2021 22:41
- Son Güncelleme: 19.12.2021 22:55
Siyah-beyazlılar iki defa geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem yönetimine tepki gösterdi.
Fırat Aydınus'un hatalarının maça damga vurduğunu ifade eden Kocadağ, "Mesut Özil'e kırmızı kart verilebilirdi." dedi.
İşte o sözler...
Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu. Maçı yönetmedi, idare etti. Fırat Aydınus rakibi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.