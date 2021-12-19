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Haberler Spor Beşiktaş'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Fenerbahçe'yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı

Beşiktaş'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Fenerbahçe'yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem Fırat Aydınus'a sert tepki gösteren Kocadağ, Geçen sene itibariyle emekli olmasını düşündümüz Fırat hoca maçı yönetmedi idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.

19.12.2021 22:41 - Son Güncelleme: 19.12.2021 22:55
Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Fenerbahçe’yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

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Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Fenerbahçe’yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı

Siyah-beyazlılar iki defa geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Fenerbahçe’yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı



Fırat Aydınus'un hatalarının maça damga vurduğunu ifade eden Kocadağ, "Mesut Özil'e kırmızı kart verilebilirdi." dedi.

İşte o sözler...

Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Fenerbahçe’yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı

Güzel bir derbi oynandı. Maçın başından sonuna kadar hakim olduğumuz, iyi oynadığımız bir maç oldu.

Beşiktaş’tan Fırat Aydınus’a sert tepki: Fenerbahçe’yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı

Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu. Maçı yönetmedi, idare etti. Fırat Aydınus rakibi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı.

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