Beşiktaş'ta dev derbi öncesi hoca krizi! Pinheiro gelecek mi gelmeyecek mi? Açıklama geldi: Konu kapandı

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılardan yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyordu.
DALGAKIRAN GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU
Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran dün yaptığı açıklamada, Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu ancak bu açıklama sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao'yu ağırlayan ve 2-2 berabere kalan Estoril'de teknik direktör Pinheiro maç sonu yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.