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    • Spor
    • 18.12.2021 08:49
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    • 18.12.2021 09:30
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    Beşiktaş'ta dev derbi öncesi hoca krizi! Pinheiro gelecek mi gelmeyecek mi? Açıklama geldi: Konu kapandı

    Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini duyurmasının ardından Portekizli teknik adamdan sürpriz bir çıkış geldi. 45 yaşındaki çalıştırıcı Famalicao maçı sonrası verdiği demeçte, "Konu kapandı, ben buradayım" dedi. Öte yandan Beşiktaş listede yer alan diğer teknik adamlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları.

    Pinheiro gelecek mi gelmeyecek mi?

    Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılardan yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyordu.



    DALGAKIRAN GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU
    Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran dün yaptığı açıklamada, Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu ancak bu açıklama sonrası flaş bir gelişme yaşandı.



    Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao'yu ağırlayan ve 2-2 berabere kalan Estoril'de teknik direktör Pinheiro maç sonu yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.


        45 yaşındaki teknik adam, "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum sanırım Estoril yarın bir açıklama yayınlayacak. Konu kapandı, ben buradayım. Taraftara mesaj mı? Onlara hiçbir mesajım yok. Dediğim gibi konu kapandı ve daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



        Pinheiro'nun bu sözlerinin ardından, genç çalıştırıcının İstanbul'a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

        ŞENOL GÜNEŞ GÜNDEMİ
        Öte yandan Beşiktaş'ın adayları arasında Şenol Güneş yer alıyor. Daha öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş'in ismini zikrettiği belirtiliyor.

            KARAVELİ İLE DEVRE ARASINA KADAR
            Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarına da Önder Karaveli yönetiminde çıkacak.


            Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki diğer hocalar ise şöyle:


            Slaven Bilic



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                Haberler Spor Beşiktaş'ta dev derbi öncesi hoca krizi! Pinheiro gelecek mi gelmeyecek mi? Açıklama geldi: Konu kapandı
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