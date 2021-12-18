Beşiktaş'ta dev derbi öncesi hoca krizi! Pinheiro gelecek mi gelmeyecek mi? Açıklama geldi: Konu kapandı



45 yaşındaki teknik adam, "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum sanırım Estoril yarın bir açıklama yayınlayacak. Konu kapandı, ben buradayım. Taraftara mesaj mı? Onlara hiçbir mesajım yok. Dediğim gibi konu kapandı ve daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.