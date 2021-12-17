İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı: Luuk de Jong...





Haberde; "Luuk de Jong, Beşiktaş için de bir hedefti. Ancak ücretini karşılayabilecek durumda değiller ve yeni bir forvet aramıyorlar. Fenerbahçe'nin ise önümüzdeki ay kiralık olarak Barcelona forvetiyle sözleşme imzalayacağına inanılıyor. Golcü olarak Serdar Dursun'a sahip olsalar da 31 yaşındaki De Jong'u transfer etmeye hevesliler. Hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya Hollandalı forvetin Barcelona'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil" ifadelerine yer verildi.



