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    • Spor
    • 17.12.2021 22:54
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    • 17.12.2021 23:00
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    İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı: Luuk de Jong...

    Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Luuk de Jong'un adı Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. İngiliz basınına yansıyan haberde, Fenerbahçe'nin transfere yakın olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın Hollandalı golcünün parasını ödeyemeyeceği yazıldı. İşte detaylar...

    Fener’den Kartal’a transfer çalımı!

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.



    Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, gündemine Luuk de Jong'u aldı.



    Beşiktaş'ın da listesinde olan yıldız golcü için İngiliz basını flaş bir yorumda bulundu.



        Haberde; "Luuk de Jong, Beşiktaş için de bir hedefti. Ancak ücretini karşılayabilecek durumda değiller ve yeni bir forvet aramıyorlar. Fenerbahçe'nin ise önümüzdeki ay kiralık olarak Barcelona forvetiyle sözleşme imzalayacağına inanılıyor. Golcü olarak Serdar Dursun'a sahip olsalar da 31 yaşındaki De Jong'u transfer etmeye hevesliler. Hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya Hollandalı forvetin Barcelona'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil" ifadelerine yer verildi.
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