Pinheiro koptu geliyor! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya yakın

VAKIF MİNAS'I YIKTI F.BAHÇE İLE EŞLEŞTİ
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nda. Vakıfbank, Brezilya'dan Minas takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma 65 dakika sürdü. Setler, 18-25, 17-25, 18-25 bitti. Vakıfbank, yarı finalde bugün saat 18.30'da A Grubu'nun ikincisi Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Diğer yarı finalistler ise İtalya'dan Imoco Volley ile Brezilya'dan Minas takımları... Turnuvada final maçı yarın oynanacak.
KARAGÜMRÜK'ÜN HOCASI VOLKAN DEMİREL OLDU
Süper Lig ekiplerinden Vava- Cars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi. Açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli kaleci Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.
CHELSEA'DE LUKAKU COVİD 19'A YAKALANDI
Preimer Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
GÖZTEPE'DE BİR FORMAYA 3 ADAY
Göztepe'de cezalı kaptan Halil Akbunar'ın yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu. Halil'in yokluğunda Tijaniç, N'Diaye veya Beykan'ın 11'de düşünüldüğü öğrenildi. El Maestro'nun 3 futbolcuyu da denediği ve büyük ihtimalle Tijanic'e şans vereceği ifade edildi. Son 3 maçtır yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü N'Diaye'nin maçın gidişatına göre süre alacağı kaydedildi.
KONYASPOR-ANTALYASPOR
Süper Lig'de bugün Konyaspor evinde Antalyaspor ile mücadele edecek. Maç saat saat 16.00'da başlayacak. Saat 13.30'da Kasımpaşa- Sivasspor ve saat 19.00'da Alanyaspor- Adana Demir maçları da var.
KEVİN DURANT ŞOV
NBA'de yıldız basketbolcu Kevin Durant, Nets'in 76ers'ı 114-105 yendiği maçta 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle oynadı. Nets'te Blake Griffin ve Nic Claxton da 17'şer sayıyla sezonun 21. galibiyetine katkı sağladı.
ERİKSEN İLE YOLLAR AYRILDI
Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Inter ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Tecrübeli oyuncu, İtalya Futbol Federasyonu kurallarına göre defibratör (kalp pili) ile maçlara çıkamıyor.