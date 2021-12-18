Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pinheiro koptu geliyor! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya yakın

    Beşiktaş'ta Portekizli dönemi başlamaya yakın. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bruno Pinheiro yakın zamanda İstanbul’da olacak” açıklamasında bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pinheiro koptu geliyor

    Beşiktaş yeni hocasına kavuşmak üzere... Siyah-Beyazlılar'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dün hoca konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, "Bruno Pinheiro yakın zamanda İstanbul'da olacak" diye konuştu. Bilindiği gibi Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine hoca olarak Önder Karaveli çıkacak. Derbiden sonra ise Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'nun göreve başlaması bekleniyor.



    DERBİNİN KADER ANI 76-90
    Fenerbahçe, Süper Lig'de en çok golü 76-90 arasında attı, bu dakikalar arasında 6 kezf ileleri havalandırdı. Beşiktaş ise kalesinde en çok golü 76-90 arsaında gördü. Siyah-Beyazlılar, bu dakikalar arasında 6 kez kalesini gole kapatamadı.



    Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşmak için geri sayıma geçerken iki takımın istatistikleri karşılaştırıldığında son derce ilginç bir nokta ortaya çıktı. Fenerbahçe şimdiye kadar Süper Lig'de oynadığı maçlarda en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı. Bu dakikalar arasında Sarı-Lacivertliler 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Aynı durum Beşiktaş için ise tersten geçerli. Siyah-Beyazlılar kalesinde en çok golü 76-90 arasında gördü. Beşiktaş, Süper Lig'de bu dakikalar arasında 6 gole engel olamadı. Bu ilginç istatistiğin yarınki derbiye nasıl bir yansıması olacağı ise merak konusu. Kesin olan şey, her iki takımın da galibiyetten başka bir seçeneğinin olmadığı.



        SARAN: ADAY OLACAĞIM
        Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Saadettin Saran'dan önemli bir açıklama geldi. İTÜ Bilişim Teknolojileri zirvesinde konuşan Saran, "Bir sonraki seçimde Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağım" dedi.



        ALTAY START VERDİ
        Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Altay Bayındır saha çalışmalarına kademeli olarak başladı. Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand antrenmanda yer almazken, Ferdi Kadıoğlu ise günü tedavi ile geçirdi. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.



        FENER'DE FERDi ŞOKU
        Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Ferdi, derbide forma giyemeyecek.



            GÖLGE HOCA MESUT ÖZİL
            Tüm futbolcularla tek tek ilgilenen ve bire bir konuşmalar yapan Mesut Özil, adeta gölge teknik adam oldu.



            Teknik direktör Vitıor Pereira konusunda yaşanan gelişmeler derbi öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndekii tüm dengeleri altüst etmiş durumda. Takım kaptanı Mesut Özil'in takım içinde artık çok daha fazla sorumluluk aldığı ifade ediliyor. Tüm futbolcularla tek tek ilgilenen, onlarla bire bir konuşmalar yapan yıldız futbolcu takım arkadaşlarına tavsiyelerde de bulunuyor. Mesut Özil Fenerbahçe'de adeta gölge teknik adamlığa soyunmuş durumda. Bu durumun ne kadar süre daha devam edeceği ise merak konusu..



            DÖRT DÖRTLÜK GİRESUNSPOR
            Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Giresunspor sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Süleymanov, Balde ve penaltıdan Diabate kaydetti. Altay'ın tek golü Poko'dan geldi. Maçın uzatma dakikalarında Altaylı Paixao penaltıdan yararlanamadı. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor, Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek hanesine 12 puan yazdırmayı başardı. İzmir ekibi Altay ise son haftalardaki düşüşünü sonlandıramadı.



                FLORYA'DA PARA KRİZİ!
                Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan ve şampiyonluk yarışına adeta havlu atan Galatasaray'da ekonomik sıkıntı da baş göstermiş durumda. Sarı- Kırmızılı yönetimin futbol takımına uzun süredir maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Yönetimin yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon Euro alacağını sıfırlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Ancak kasada para olmadığı ve yöneticilerin kaynak aradığı öğrenildi. Mali olarak çıkmaza giren Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon Euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao da Sarı-Kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor. UEFA'dan ise Avrupa Ligi Son 16 turuna katılımdan dolayı mart ayında para gelecek. Yönetim hem borçları kapatmaya hem de ara transferlere finansman bulmaya çalışıyor.



                FORVETTE BU KEZ DE MOHAMED
                Forvet bölgesinden bir türlü istediği performansı alamayan teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir önünde Mostafa Mohamed'e şans vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Diagne ve Halil'i skorun gidişatına göre oşuna alacağı, Morutan'ın da yine yedek soyunacağı belirlendi.



                CİMBOM ÜÇ PUANA KİLİTLENDİ
                Bugün Başakşehir önünde çok zorlu bir sınav verecek olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada hücum organizasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi. Fatih Terim'in idman öncesi futbolcularla toplantı yaptığı ve "Kazanmaktan başka çaremiz yok" dediği öğrenildi.



                    ASLANTEPE'DE ZORLU RANDEVU
                    Çok büyük bir kriz yaşayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray bu akşam zorlu bir randevuya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar son haftaların en flaş takımı olan Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Luyindama, Muslera, Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Müthiş bir çıkış yakalayan Başakşehir'de ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.



                    KADINLAR LİGİ DERBİYLE BAŞLIYOR
                    Kadınlar Futbol Süper Ligi bugün başlıyor. İki grupta 12'şer takımla çift devre usülü 22 hafta sürecek ligde gruplarında ilk 4 sırayı alanlar playoff, son 4 sırayı alanlar playout oynayacak. Spor Toto Süper Ligi'nde olduğu gibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de bu hafta Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma bugün saat 15.00'te start alacak. Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımları bu sezon kuruldu. Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.



                    ULUSLAR LİGİ'NDE İLK MAÇ FAROE ADALARI İLE
                    A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. Fikstür şu şekilde oluştu: 4 Haziran 2022: Türkiye-Faroe Adaları, 7 Haziran 2022: Litvanya-Türkiye, 11 Haziran 2022; Lüksemburg-Türkiye, 14 Haziran 2022: Türkiye-Litvanya, 22 Eylül 2022: Türkiye-Lüksemburg, 25 Eylül 2022: Faroe Adaları-Türkiye.



                        VAKIF MİNAS'I YIKTI F.BAHÇE İLE EŞLEŞTİ
                        Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nda. Vakıfbank, Brezilya'dan Minas takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma 65 dakika sürdü. Setler, 18-25, 17-25, 18-25 bitti. Vakıfbank, yarı finalde bugün saat 18.30'da A Grubu'nun ikincisi Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Diğer yarı finalistler ise İtalya'dan Imoco Volley ile Brezilya'dan Minas takımları... Turnuvada final maçı yarın oynanacak.

                        KARAGÜMRÜK'ÜN HOCASI VOLKAN DEMİREL OLDU
                        Süper Lig ekiplerinden Vava- Cars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi. Açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli kaleci Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

                        CHELSEA'DE LUKAKU COVİD 19'A YAKALANDI
                        Preimer Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

                        GÖZTEPE'DE BİR FORMAYA 3 ADAY
                        Göztepe'de cezalı kaptan Halil Akbunar'ın yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu. Halil'in yokluğunda Tijaniç, N'Diaye veya Beykan'ın 11'de düşünüldüğü öğrenildi. El Maestro'nun 3 futbolcuyu da denediği ve büyük ihtimalle Tijanic'e şans vereceği ifade edildi. Son 3 maçtır yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü N'Diaye'nin maçın gidişatına göre süre alacağı kaydedildi.

                        KONYASPOR-ANTALYASPOR
                        Süper Lig'de bugün Konyaspor evinde Antalyaspor ile mücadele edecek. Maç saat saat 16.00'da başlayacak. Saat 13.30'da Kasımpaşa- Sivasspor ve saat 19.00'da Alanyaspor- Adana Demir maçları da var.

                        KEVİN DURANT ŞOV
                        NBA'de yıldız basketbolcu Kevin Durant, Nets'in 76ers'ı 114-105 yendiği maçta 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle oynadı. Nets'te Blake Griffin ve Nic Claxton da 17'şer sayıyla sezonun 21. galibiyetine katkı sağladı.

                        ERİKSEN İLE YOLLAR AYRILDI
                        Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Inter ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Tecrübeli oyuncu, İtalya Futbol Federasyonu kurallarına göre defibratör (kalp pili) ile maçlara çıkamıyor.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        TİP’li Sera Kadıgil haddini aştı!
                        Haberler Spor Pinheiro koptu geliyor! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya yakın
                            SON DAKİKA