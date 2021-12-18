Kasımpaşa - Sivasspor CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports
HAKEM: Ali Şansalan
KASIMPAŞA: Harun, Hagergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Yusuf, Ahmet Emin, Jorgensen
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan oyun alanına döndü.
17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik'in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0