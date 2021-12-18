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    • Spor
    • 18.12.2021 13:16
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    • 18.12.2021 14:27
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    Kasımpaşa - Sivasspor CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz. Ligde 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, 11 puanda yer alıyor. Son olarak Galatasaray'ı deviren ve galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivas ise 22 puanda.

    Kasımpaşa - Sivasspor CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz.

    STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
    SAAT: 13.30
    YAYIN: beIN Sports
    HAKEM: Ali Şansalan

    KASIMPAŞA: Harun, Hagergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Yusuf, Ahmet Emin, Jorgensen
    TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare
    TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    3. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan oyun alanına döndü.

    17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik'in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

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