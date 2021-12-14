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    • Spor
    • 14.12.2021 17:10
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    • 14.12.2021 17:22
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    Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber

    Son dakika haberine göre Trabzonspor'da Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin durumu belli oldu. Yıldız ismin 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Trabzonspor’a Nwakaeme’den kötü haber

    Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

    Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

    Bordo-mavili futbolcunun tedavisinin bir aylık süreyi bulabileceği öğrenildi.

    Trabzonspor'un bu sezon en skorer oyuncularından olan Nwakaeme, deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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