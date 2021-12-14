Formula 1 2021 Abu Dabi GP: Şampiyon Max Verstappen, Lewis Hamilton’ı yıkan son tur, kırılma noktası, Carlos Sainz podyumda

12 Aralık'ın zaten tarihe geçeceğini biliyorduk ama işi sonunun, heyecandan yarış sonrasında saatlerce kendimize gelemeyeceğimizi tahmin edemiyorduk. 1974'de Fittipaldi ile Regazzoni'nin son yarışa aynı puanla girdiği sezondan sonra tarihte ikinci kez, iki şampiyonluk adayı aynı puanda gittiler son yarışa. Haftalardır hem pistte hem de sözlü olarak pist dışında didişen iki şampiyonluk adayı, çok istedi, tüm varlarını yoklarını ortaya koydular. Sonunda gülen taraf ise ilk şampiyonluğunu alan Max Verstappen oldu. Tabi geride bir de çok tartışmalı kararların alındığı bir yarış kaldı.
Yarışmanın başında bu yana izlediyseniz muhtemelen son tura kadar 'Hamilton şampiyon olacak' demişsinizdir. 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı pilot ustaca bir kalkışla önce pist üzerindeki liderliği ele geçirdi. Sonra da yarış esnasında defalarca Max Verstappen ile arasındaki farkı açtı. Bu durum tabi ki 'Max Verstappen şampiyonluğu hak etmiyor' anlamına gelemez. Her iki pilotta tüm sezon boyunca sergiledikleri mücadeleyle ayakta alkışlanacak durumdalar. Fakat Abu Dabi Grand Prix'sindeki bazı kırılma noktaları şampiyonluğun kaderini değiştirmiş olabilir.
KIRILMA 1: CHECO VARSA SORUN YOK
14. turda Verstappen, 15. turda da Lewis Hamilton pit-stoplar yaptı. Bu hamlelerden sonra Hamilton ile Verstappen arasında 9 saniyeye ulaşan da bir fark vardı. Bu esnada Red Bull telsizinden, Sergio Perez'e bir mesaj geldi.
-'B planına geçtik, Checo'
Bunun anlamı çok belliydi. Pitler sonrasında pist üzeri liderliği alan Sergio Perez, uça uça yerini almaya gelen Lewis Hamilton'ı tutabildiği kadar arkasında tutacak, Verstappen'ın farkı eritmesini sağlayacak ve takım arkadaşının şampiyonluğu için yapması gerekeni yapacaktı. Nitekim de yaptı. Ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu kanıtlayan Sergio Perez, Hamilton'a ecel terleri döktürdü adeta. Öyle ki Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 1.5 saniyeye indi bu süre zarfında. Sonrasında hem Verstappen hem de Red Bull takım patronu Christian Horner, Checo için övgü dolu sözler sarf etti takım telsizinde. Tabi ki kendi üsluplarıyla.
-Max: Checo bir efsane
- Horner: Tam bir hayvan