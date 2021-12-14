Formula 1 2021 Abu Dabi GP: Şampiyon Max Verstappen, Lewis Hamilton’ı yıkan son tur, kırılma noktası, Carlos Sainz podyumda

KIRILMA 1: CHECO VARSA SORUN YOK

14. turda Verstappen, 15. turda da Lewis Hamilton pit-stoplar yaptı. Bu hamlelerden sonra Hamilton ile Verstappen arasında 9 saniyeye ulaşan da bir fark vardı. Bu esnada Red Bull telsizinden, Sergio Perez'e bir mesaj geldi.

-'B planına geçtik, Checo'

Bunun anlamı çok belliydi. Pitler sonrasında pist üzeri liderliği alan Sergio Perez, uça uça yerini almaya gelen Lewis Hamilton'ı tutabildiği kadar arkasında tutacak, Verstappen'ın farkı eritmesini sağlayacak ve takım arkadaşının şampiyonluğu için yapması gerekeni yapacaktı. Nitekim de yaptı. Ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu kanıtlayan Sergio Perez, Hamilton'a ecel terleri döktürdü adeta. Öyle ki Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 1.5 saniyeye indi bu süre zarfında. Sonrasında hem Verstappen hem de Red Bull takım patronu Christian Horner, Checo için övgü dolu sözler sarf etti takım telsizinde. Tabi ki kendi üsluplarıyla.

-Max: Checo bir efsane

- Horner: Tam bir hayvan