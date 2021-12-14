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    • Spor
    • 14.12.2021 16:50
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    • 14.12.2021 17:20
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    Formula 1 2021 Abu Dabi GP: Şampiyon Max Verstappen, Lewis Hamilton’ı yıkan son tur, kırılma noktası, Carlos Sainz podyumda

    Formula 1'de 2021 sezonunun son yarışına kalmıştı şampiyonluk. Bir yanda 7 kere dünya şampiyonu olarak Michael Schumacher'in rekoruna ortak olan Lewis Hamilton, diğer bir yanda da tarihin en genç şampiyonlarından biri olmak isteyen ve şampiyonluk için gözünü karartan Max Verstappen vardı 12 Aralık günü. Abu Dabi Grand Prix'sinin 57 turunda da şampiyon belli olmadı. 58. tura geldiğimizde ise tarihe geçen yarışı katmerleyen o anlar yaşandı. Max Verstappen'ın şampiyon olduğu Abu Dabi GP'de bakın neler yaşandı.

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Şampiyon Max Verstappen, Lewis Hamilton’ı yıkan son tur

    12 Aralık'ın zaten tarihe geçeceğini biliyorduk ama işi sonunun, heyecandan yarış sonrasında saatlerce kendimize gelemeyeceğimizi tahmin edemiyorduk. 1974'de Fittipaldi ile Regazzoni'nin son yarışa aynı puanla girdiği sezondan sonra tarihte ikinci kez, iki şampiyonluk adayı aynı puanda gittiler son yarışa. Haftalardır hem pistte hem de sözlü olarak pist dışında didişen iki şampiyonluk adayı, çok istedi, tüm varlarını yoklarını ortaya koydular. Sonunda gülen taraf ise ilk şampiyonluğunu alan Max Verstappen oldu. Tabi geride bir de çok tartışmalı kararların alındığı bir yarış kaldı.

    Yarışmanın başında bu yana izlediyseniz muhtemelen son tura kadar 'Hamilton şampiyon olacak' demişsinizdir. 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı pilot ustaca bir kalkışla önce pist üzerindeki liderliği ele geçirdi. Sonra da yarış esnasında defalarca Max Verstappen ile arasındaki farkı açtı. Bu durum tabi ki 'Max Verstappen şampiyonluğu hak etmiyor' anlamına gelemez. Her iki pilotta tüm sezon boyunca sergiledikleri mücadeleyle ayakta alkışlanacak durumdalar. Fakat Abu Dabi Grand Prix'sindeki bazı kırılma noktaları şampiyonluğun kaderini değiştirmiş olabilir.

    KIRILMA 1: CHECO VARSA SORUN YOK

    14. turda Verstappen, 15. turda da Lewis Hamilton pit-stoplar yaptı. Bu hamlelerden sonra Hamilton ile Verstappen arasında 9 saniyeye ulaşan da bir fark vardı. Bu esnada Red Bull telsizinden, Sergio Perez'e bir mesaj geldi.

    -'B planına geçtik, Checo'

    Bunun anlamı çok belliydi. Pitler sonrasında pist üzeri liderliği alan Sergio Perez, uça uça yerini almaya gelen Lewis Hamilton'ı tutabildiği kadar arkasında tutacak, Verstappen'ın farkı eritmesini sağlayacak ve takım arkadaşının şampiyonluğu için yapması gerekeni yapacaktı. Nitekim de yaptı. Ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu kanıtlayan Sergio Perez, Hamilton'a ecel terleri döktürdü adeta. Öyle ki Verstappen ile Hamilton arasındaki fark 1.5 saniyeye indi bu süre zarfında. Sonrasında hem Verstappen hem de Red Bull takım patronu Christian Horner, Checo için övgü dolu sözler sarf etti takım telsizinde. Tabi ki kendi üsluplarıyla.

    -Max: Checo bir efsane

    - Horner: Tam bir hayvan

        KIRILMA 2: GİDERAYAK GIOVINAZZI

        Alfa Romeo'daki koltuğuna bu sezon itibariyle veda eden Antonio Giovinazzi'nin aracı sorun yaşadı ve böyle sanal güvenlik aracı periyodu başladı. bu periyotta Red Bull Verstappen'i pite alırken, Mercedes Hamilton'la pist üzeri avantjı korumayı tercih etti. Ancak henüz bu tercih'in Hamilton'a şampiyonluğa mal olacağının henüz farkında değillerdi.

        KIRILMA 3: HER ŞEY BABASININ REKORU İÇİN Mİ?

        F1 tarihine diğer bir yön veren olay da Haas'ın çaylak pilotu Mick Schumacher ile Williams pilotu Nicholas Latifi arasında yaşandı. Schumacher ile Latifi'nin yaşadıkları temas sonrası Latifi aracının kontrolünü kaybetti. Spin atan Kanadalı pilot, son 5 tur kala bariyerlere girdi. Böylece şampiyonun belli olacağı yarışın son 5 turunda güvenlik aracı devreye girmiş oldu.

        Schumacher ile Latifi arasında yaşananlar hakkında sosyal medya boş durmadı tabi. Haas çaylağı Mick Schumacher bildiğiniz üzere, Alman Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu. Hali hazırda da Lewis Hamilton ile Michael Schumacher'in şampiyonluklarının sayısı; 7. Abu Dabi'de Lewis Hamilton 8 . şampiyonluğu alsaydı, Michael Schumacher'i geride bırakacaktı. Sosyal medyada pek çok kullanıcısı babasının rekorunu geçmemesi için Schumacher'in böyle bir hamleye kalkıştığını iddia etti. Tabi ki bu bir iddiadan ibaret. Sonrasın Mick Schumacher bu iddiaları kati bir dille reddetti. Şimdi yarışa geri dönelim.

        KIRILMA 4: ÇIKMAYAN KIRMIZI BAYRAKLAR ŞAMPİYONU DEĞİŞTİRDİ Mİ?

        Şampiyonluğun kaderini değiştiren kararlardan biri oldu Schumacher ile Latifi kazası sonrası çıkan kararlar. Bu kaza sonrası piste güvenlik aracı girdi. Red Bull Verstappen'i pite alırken, Mercedes yarışın güvenlik aracı arkasında biteceğini düşünerek pist üstü avantajı ellerine tutmayı yeğledi. Bu da Mercedes duvarının stratejislerinin ellerine patladı.

        Tüm yarış boyunca Hamilton'la arayı kapatamadığı için de Verstappen'in şampiyonluğuna mucize gözüyle bakılıyordu artık. Verstappen içinse o mucize Mercedes duvarı ve FIA oldu... Pitten çıkan Verstappen ile yarışın lideri Hamilton arasında bir sürü araç vardı ve Verstappen'in bu konvoydan kurtulması zordu. Burada FIA'in o bilindik karar skandallarından biri patlak verdi. Önce 'tur yiyen araçların yerini almasına izin verilmeyecek' kararı çıktı. Red Bull'un itirazları sonrasında da 'Hamilton ile Verstappen arasındaki 5 pliotun güvenlik aracını geçmelerine izin verilecek' karar çıktı.

            İşte çok tartışılan konu da bu. Formula 1 regülasyonuna göre; turunu geri alabilirsin mesajı seçilen pilotlara değil, griddeki tüm pilolata iletilmek zorunda. Tur yemiş araçlar da turunu aldıktan sonra güvenlik aracı pistten çıkar. Ama ne oldu? Bunlar sağlanmadan güvenlik aracı pat diye pistten çıktı. Hem de son tur hem de Mercedes pite girmeyi reddettip, güvenlik aracı arkasında şampiyon olma zarını atmışken.

            Zaten sonrasında olanlar oldu ve o nefes kesen tur 58 başladı. İlk sektörün sonundaki U virajda Verstappen, Hamilton'ı geçti. Bu geçiş Verstappen'e ilk şampiyonluğunu getiren geçiş oldu. Artık yeni bir F1 şampiyonumuz var. Ve eğer kırmızı bayraklar çıksaydı, belki de çok farklı şeyler görecektik.

            YENİ BİR SEZON YENİ BİR F1

            Fin F1 efsanesi Kimi Raikkonen, Abu Dabi'de son yarışına çıktı. Emekli olan Raikkonen, geriye kendi haf üslubuyla verdiği yanıtlar ve Ferrari'nin son dünya şampiyonu olarak hafızalarda kaldı. Raikkonen takım arkadaşı Antonio Giovinazzi de F1'e veda etti. 2022'de Alfa Romeo koltuğuna Valtteri Bottas ile Zhou Guanyu oturacak.

            Mercedes'te de Valtteri Bottas'tan boşalan koltuğa oturacak isim büyük Britanyalı genç pilot George Russell olacak. George Russell'ın, Lewis Hamilton mentorlüğün geliştirilecek mi yoksa Bottas gibi ikinci adam mı olacak şimdiden merak konusu.

            2022'de ise araç liverysi değişikliğinden, motor güncellemelerine kadar Formula 1, yepyeni yüzüyle karşımıza çıkacak. Ancak bu yenilikleri ve mücadeleyi görmemiz için Mart 2022'yi beklememiz gerek...
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            Haberler Spor Formula 1 2021 Abu Dabi GP: Şampiyon Max Verstappen, Lewis Hamilton’ı yıkan son tur, kırılma noktası, Carlos Sainz podyumda
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