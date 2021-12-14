Rıza Çalımbay yuvaya mı dönüyor? Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü çözülüyor: Karar Ahmet Nur Çebi'de...
Beşiktaş'ta teknik direktör meselesinin ne zaman çözüme kavuşturulacağı merak konusu oldu. Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Rıza Çalımbay ismi ön plana çıkarken Bruno Pinheiro ismi de alternatifler arasında. Öte yandan masadaki diğer isimlerin Şenol Güneş, Slaven Bilic ve Stanislav Çerçesov olduğu öğrenildi. İşte Beşiktaş taraftarının merak ettiği tüm detaylar...
14.12.2021 17:55
- Son Güncelleme: 14.12.2021 18:06
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan isim bu hafta belirlenecek.
Birçok yönetici Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesi yönünde görüş bildirirken, yabancı hoca konusunda ise Bruno Pinheiro ismi öne çıktı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda hareket etmeyi planlarken, başkanın gönlünün Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden yana olduğu gelen haberler arasında.