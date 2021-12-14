Fenerbahaçe'ye ağır yara! Erol Bulut eski takımına boyun eğdirdi





KİM'DEN SEZONUN EN KÖTÜ FUTBOLU

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olan Kim Min Jae dün Gaziantep'te hataları ile sınıfta kaldı. Koreli stoper ikinci gol öncesinde yaptığı faul ve 3. gol öncesi pas hatasıyla yenilgide önemli bir rol oynadı.