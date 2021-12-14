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    Fenerbahaçe'ye ağır yara! Erol Bulut eski takımına boyun eğdirdi

    Figueiredo (2) ve Maxim’in (penaltı) gollerine Mesut Özil ve Zajc ile yanıt verebilen Fener eski hocasına boyun eğdi Sarı-Lacivertliler, lider Trabzonspor’la farkı 9’a indirme şansını teperken Vitor Pereira derbi öncesi kredisini tüketti...

    Havada ’Bulut’ zirveyi unut

    Fener fırsatı tepti...



    Sarı-Lacivertliler lider Trabzonspor'un 3 puan kaybettiği haftada Gaziantep'e deplasmanda 3-2 kaybetti.



    3. dakikada Serdar Dursun'un dokunuşu yandan az farkla dışarı gitti.



        5. dakikada topuğuyla dokunan Muhammet'in şutunu kaleci Berke kornere çeldi.



        MESUT'TAN ÇOK ŞIK BİR PLASE
        8. dakikada Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu görünce uzaklardan müthiş bir vuruşla golü attı: 1-0. 29. dakikada Mesut Özil sol ayağıyla şık bir plaseyle skoru 1-1 yaptı.



        MAXİM PENALTIDAN GOLÜ ATTI
        54. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Alexandru Maxim attığı golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 65. dakikada Figueiredo yüzde yüzlük pozisyonda kaleci Berke'yi geçemedi.



            SERDAR İNANILMAZI BAŞARDI
            67'de Miha Zajc harika bir golle 2-2'lik eşitliği yakaladı. 73'te Gaziantep'te yine sahneye Figueiredo çıktı ve skor 3-2 oldu. 77'de Serdar inanılmaz bir gol kaçırdı ve maç 3-2 sona erdi.



            KİM'DEN SEZONUN EN KÖTÜ FUTBOLU
            Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olan Kim Min Jae dün Gaziantep'te hataları ile sınıfta kaldı. Koreli stoper ikinci gol öncesinde yaptığı faul ve 3. gol öncesi pas hatasıyla yenilgide önemli bir rol oynadı.



            GUSTAVO'YA BÜYÜK TEPKİ
            Gaziantep'in ilk golünde pas hatası yapan Brezilyalı yıldız, ikinci gol öncesi de top kaybı yapt ı. Taraftarlar sosyal medyada isyan bayrağını açtı.



                Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'nin en etkisiz isimlerinden birisi Luiz Gustavo oldu.



                Orta alanda Sarı-Lacivertliler'in çok şeyler beklediği Brezilyalı yıldız, Gaziantep'in ilk golü öncesi kritik bir pas hatası yaptı.



                Gustavo'nun ikinci yarıda orta alanda kaptırdığı topun ardından Gaziantep frikik kazandı.



                    Frikiğin ardından gelişen pozisyon ise penaltı oldu. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada tecrübeli yıldıza çok büyük tepki gösterdi.



                    43 METREDEN FÜZE
                    Gazıantep FK'yı 1-0 öne geçiren Figueiredo 43,3 metreden harika bir gole imzasını attı. Brezilyalı yıldızın füzesi 'sezonun en uzaktan atılan golü' olarak kayıtlara geçti.



                    MESUT ÖZİL BU KEZ YETMEDİ
                    Son haftaların etkili ismi Mesut Özil dün de 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Ancak takım arkadaşları tecrübeli isme ayak uyduramadı.



                        3 FARKLI TAKIMLA FENER'i DEViRDi
                        Erol Bulut geçen sezon çalıştırdığı Fenerbahçe'ye karşı son 4 sezonda 3. kez galip geldi. Tecrübeli hoca daha önce Alanyaspor ve Yeni Malatya'nın başındayken Sarı- Lacivertliler'i devirmeyi başarmıştı.



                        HATALARI ÖNGÖREMEDİK
                        Yenilginin ardından konuşan Pereira, "Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik" dedi.



                        Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, G.Antep maçının ardından konuştu. Portekizli teknik adam, "Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek" ifadesini kullandı.

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