Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'istifa' sorusuna yanıt!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından gözler Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira'ya çevrildi. Maçı değerlendiren Pereira 'istifa'ya ilişkin de flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep deplasmanına galibiyet için hazırlandıklarını ve karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirerek, "Maça iyi başladık ve pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bu sırada maalesef hata yaptık. Bu seviyede olmaması gereken bir hata yaparak gol yedik. Kazanmak isteyen takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. İlk golden sonra da savaştık ve maçı 1-1'e getirdik. İkinci golü ararken yaptığımız ikinci hatayla da maalesef ikinci golü yedik. Adeta rakibimize golleri sunduk. Yine kopmadık ve karşılaşmayı 2-2'ye getirdik. Bundan sonra da galibiyet için pozisyonları yakaladık ama başarılı olamadık. Daha sonra da yaptığımız hatayla 3'üncü golü yedik. Bu seviyede bir takım olarak bu hataları yapmamak lazım. Şampiyon olmak istiyorsak bu hataları yapmamak gerekiyor. Maçı bu yüzden kaybettik ama oyuncularımı her zaman savunurum ama bu hatalara direnilememesi normal" ifadelerini kullandı.