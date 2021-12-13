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    • 13.12.2021 23:53
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    • 14.12.2021 00:15
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'istifa' sorusuna yanıt!

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından gözler Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira'ya çevrildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vitor Pereira istifa sorusuna, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" yanıtını verdi.

    Pereira’dan ’istifa’ sorusuna yanıt!

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.

    Maçın ardından gözler Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira'ya çevrildi. Maçı değerlendiren Pereira 'istifa'ya ilişkin de flaş bir açıklama yaptı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep deplasmanına galibiyet için hazırlandıklarını ve karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirerek, "Maça iyi başladık ve pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bu sırada maalesef hata yaptık. Bu seviyede olmaması gereken bir hata yaparak gol yedik. Kazanmak isteyen takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. İlk golden sonra da savaştık ve maçı 1-1'e getirdik. İkinci golü ararken yaptığımız ikinci hatayla da maalesef ikinci golü yedik. Adeta rakibimize golleri sunduk. Yine kopmadık ve karşılaşmayı 2-2'ye getirdik. Bundan sonra da galibiyet için pozisyonları yakaladık ama başarılı olamadık. Daha sonra da yaptığımız hatayla 3'üncü golü yedik. Bu seviyede bir takım olarak bu hataları yapmamak lazım. Şampiyon olmak istiyorsak bu hataları yapmamak gerekiyor. Maçı bu yüzden kaybettik ama oyuncularımı her zaman savunurum ama bu hatalara direnilememesi normal" ifadelerini kullandı.



    Oyuncularının bireysel hatalarına anlam veremediğini de anlatan Pereira, "Bugün ayağımıza fırsat gelmişti ama kaçırdık. Şampiyon olmak isteyen takımın bu fırsatları kaçırmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    "İSTİFA GAZETECİLERLE KONUŞULACAK BİR KONU DEĞİL"
    Pereira, bir gazetecinin mağlubiyetin ardından istifa edip etmeyeceği yönündeki soruyu ise, "Bu gazetecilerle konuşulacak bir konu değil" şeklinde yanıtladı.

        Öte yandan Pereira, Avrupa maçı dönüşü takımda yorgunluk olduğu eleştirilerine de katılmadığını belirterek, "Sahada takımda yorgunluk yoktu. Maça ilyi başladık ve gol pozisyonları bulduk. Ama bu pozisyonları kaçırdık ve rakibimize 3 gol sunduk" şeklinde konuştu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan 'istifa' sorusuna yanıt!
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