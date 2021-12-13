Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.12.2021 05:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 05:54
    ABONE OL

    Mesut Özil ile Pereira arasında gerilim mi var? Erman Toroğlu çarpıcı gerçeği anlattı

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelenin ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, Mesut Özil ve Pereira ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Mesut Özil ile Pereira arasında gerilim mi var?

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelenin ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, Mesut Özil ve Pereira ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Toroğlu, Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK maçının ardından Sarı Lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir analizde bulunud. Toroğlu, "Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, hoca yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz" ifadelerini kullandı.

    İşte Toroğlu'nun açıklamaları...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Spor Mesut Özil ile Pereira arasında gerilim mi var? Erman Toroğlu çarpıcı gerçeği anlattı
        SON DAKİKA