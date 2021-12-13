Mesut Özil ile Pereira arasında gerilim mi var? Erman Toroğlu çarpıcı gerçeği anlattı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelenin ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu, Mesut Özil ve Pereira ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK maçının ardından Sarı Lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir analizde bulunud. Toroğlu, "Vitor Pereira'nın yüz ifadesi 3-4 haftadır bozuk, hoca yolcu! Mesut'un olduğu yerde bu Fenerbahçe'de Pereira olmaz" ifadelerini kullandı.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları...