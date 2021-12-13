SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Öndere Karaveli ile yola devam

Ceyhun Kazancı, "Uzun bir toplantı oldu. Daha detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üstünde yaptığımız çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ SORUSU

Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş sorularına şu yanıtı verdi: "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak."

"BILIC HALA ADAYLARDAN BİR TANESİ"

Öte yandan Ceyhun Kazancı, 7-8 adayın olduğunu söyleyerek, "Daniel Farke defterini kapattık, anlaşamadık. 7-8 adayımız var. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Bugün ise siyah-beyazlıları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmıştı. Şenol Güneş'in Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmesi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

İşte gün içinde yaşananlar:

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.