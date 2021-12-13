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    • Spor
    • 13.12.2021 18:58
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    • 13.12.2021 20:18
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Öndere Karaveli ile yola devam

    Son dakika haberleri... Sergen Yalçın'ın istifası sonrası teknik direktörsüz kalan Beşiktaş'ta teknik direktörü belli oldu. Beşiktaş Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı. Siyah-beyazlı taraflar bugün Şenol Güneş'in Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmesiyle heyecanlanmıştı. Beşiktaş AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Uzun bir toplantı oldu. Daha detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üstünde yaptığımız çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Şenol Güneş İstanbul’a hareket etti

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifası sonrası takımın başına geçici olarak U19 takımı antrenörü Önder Karaveli gelmişti. Siyah-beyazlılar için Okan Buruk, Şenol Güneş gibi yerli isimlerin de adı geçiyordu.

    KARAR ÇIKTI
    Beşiktaş Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda teknik direktör kararını verdi. Siyah-beyazlılar Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı.

    "ÖNDER KARAVELİ İLE YOLA DEVAM ETME KARARI ALDIK"
    Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

    Ceyhun Kazancı, "Uzun bir toplantı oldu. Daha detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üstünde yaptığımız çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

    ŞENOL GÜNEŞ SORUSU
    Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş sorularına şu yanıtı verdi: "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak."

    "BILIC HALA ADAYLARDAN BİR TANESİ"
    Öte yandan Ceyhun Kazancı, 7-8 adayın olduğunu söyleyerek, "Daniel Farke defterini kapattık, anlaşamadık. 7-8 adayımız var. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

    BUGÜN NELER YAŞANDI?
    Bugün ise siyah-beyazlıları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmıştı. Şenol Güneş'in Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmesi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

    İşte gün içinde yaşananlar:

    Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

        Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor.

        Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

            ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

            Deneyimli teknik adam, TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

            Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

                Beşiktaş'n kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu." denmesi üzerine ise "Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı.

                Trabzon'da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul'a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz." dedi.
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