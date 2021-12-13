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    • Spor
    • 13.12.2021 18:09
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    • 13.12.2021 18:20
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    Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle! 13 Aralık Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…

    Futbol severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle araştırması yapılıyor. Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor ve kaybettiği son 4 maçı telafi etmeye ve iyi bir puan almaya çalışacak. Heyecan dolu Sivasspor Galatasaray karşılaşması başladı ve canlı yayın olarak internet üzerinden takip etmek isteyenler 13 Aralık Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle seçeneğini haberimizde bulabilir. Peki karşılaşmada ilk 11’ler kimler olacak, maçı kim yönetecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle!

    Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle! 13 Aralık Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig heyecanı devam ederken Sivasspor ve Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek ve heyecanın dozu daha da artacak. Spor severler karşılaşmayı internet üzerinden canlı yayınla takip etmek istediği için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Sivasspor Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

    SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Sivasspor Galatasaray maçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

    SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

    GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

    Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.

    Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

        DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

        SÜPER LİG'DE 31. RANDEVU!

        Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

        SİVAS'TAKİ MAÇLAR

        Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.
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        Haberler Spor Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle! 13 Aralık Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…
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