Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle! 13 Aralık Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…

Sivasspor Galatasaray maçı canlı izle! 13 Aralık Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig heyecanı devam ederken Sivasspor ve Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek ve heyecanın dozu daha da artacak. Spor severler karşılaşmayı internet üzerinden canlı yayınla takip etmek istediği için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Sivasspor Galatasaray maçı hakkında bilgiler...
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sivasspor Galatasaray maçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
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İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
GALATASARAY GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.
Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.