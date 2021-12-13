Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasman Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE | CANLI
11'LER
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç; Ertuğrul Ersoy, Caulker, Toşca; Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl; Dicko, Muhammet Demir.
FENERBAHÇE:
FENER PUAN FARKINI KAPATMAK İSTİYOR
Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.
Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.
Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.
Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.
Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.