Beşiktaş teknik adam arayışında yerliye döndü! İlk hedef Şenol Güneş





BURUK VE CHERCHESOV LİSTEDE

Şenol Güneş'i ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminin listesinde son olarak Başakşehir'de çalışan Okan Buruk da var. Öte yandan Rus basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Stanislav Cherchesov ile de görüştüğü yönünde haberler yer aldı.

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