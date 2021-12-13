Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş teknik adam arayışında yerliye döndü! İlk hedef Şenol Güneş

    Teknik adam arayışında yerli isimlere yönelen yönetimin ilk hedefinin Şenol Güneş olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca ile hafta içinde görüşme yapılması bekleniyor.

    İlk hedef Şenol Güneş
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren Beşiktaş, Daniel Farke ve Slaven Bilic'e teklif yapmış ancak bu isimlerle anlaşamamıştı. Ardından rotayı yerli teknik adamlara çeviren yönetim ise ilk hedefini belirledi.



    YÖNETİM HAMLE HAZIRLIĞINDA
    Yönetimin daha önce de Siyah- Beyazlı kulüpte görev yapan Şenol Güneş'e takımı emanet etmek istediği ve tecrübeli hoca ile kısa süre içinde anlaşma zemini aranacağı öğrenildi.



    BURUK VE CHERCHESOV LİSTEDE
    Şenol Güneş'i ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminin listesinde son olarak Başakşehir'de çalışan Okan Buruk da var. Öte yandan Rus basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Stanislav Cherchesov ile de görüştüğü yönünde haberler yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Spor Beşiktaş teknik adam arayışında yerliye döndü! İlk hedef Şenol Güneş
        SON DAKİKA