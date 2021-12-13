Beşiktaş teknik adam arayışında yerliye döndü! İlk hedef Şenol Güneş

Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren Beşiktaş, Daniel Farke ve Slaven Bilic'e teklif yapmış ancak bu isimlerle anlaşamamıştı. Ardından rotayı yerli teknik adamlara çeviren yönetim ise ilk hedefini belirledi.
YÖNETİM HAMLE HAZIRLIĞINDA
Yönetimin daha önce de Siyah- Beyazlı kulüpte görev yapan Şenol Güneş'e takımı emanet etmek istediği ve tecrübeli hoca ile kısa süre içinde anlaşma zemini aranacağı öğrenildi.
BURUK VE CHERCHESOV LİSTEDE
Şenol Güneş'i ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminin listesinde son olarak Başakşehir'de çalışan Okan Buruk da var. Öte yandan Rus basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın Stanislav Cherchesov ile de görüştüğü yönünde haberler yer aldı.