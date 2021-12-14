Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri hakkında detayları merak eden futbolseverler araştırmalara başladı. Dev derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Maça dair bilgileri öğrenmek isteyenler bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...