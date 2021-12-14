Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri hakkında detayları merak eden futbolseverler araştırmalara başladı. Dev derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Maça dair bilgileri öğrenmek isteyenler bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletlerinin çok yakın zamanda satışa çıkması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.