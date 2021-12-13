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    • Spor
    • 13.12.2021 21:11
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    • 13.12.2021 22:35
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    Böylesi zor olur! Fenerbahçe'de Gustavo'nun hatası Berke Özer'i yaktı

    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun hatası Berke Özer'i yaktı. Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe görülmesi zor bir gol yedi. Joao Figueiredo, Luiz Gustavo'nun hatası sonrası orta sahada topla buluştu kaleye sert bir şut çekti önde yakalanan Berke Özer topu ağlarda gördü.

    Gustavo’nun hatası Berke’yi yaktı

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Luiz Gustavo'nun yaptığı hata Berke Özer'i yaktı.

    GUSTAVO'NUN HATASI PAHALIYA PATLADI
    Maçın 8. dakikada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun orta sahada pas hatasını değerlendiren Joao, topla buluştu ve sert bir şut çekti.


    Görüntü beINSports'tan alınmıştır.

    BERKE ÖZER'İN HAMLESİ YETERSİZ KALDI
    Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer önde yakalandığı şutun gol olmasını engellemek için hamle yapsa da top ağlarla buluştu.


    Görüntü beINSports'tan alınmıştır.

        Joao Figueiredo'nun Fenerbahçe ağlarına attığı gol Süper Lig'de bu sezon en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlardaki yerini aldı.

        Kritik mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Joao (2) ve Maxim atarken Fenerbahçe'nin golleri ise Mesut Özil ve Miha Zajc'tan geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR
        2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

        5. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir, kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.

        8. dakikada ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, kaleci Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

        26. dakikada Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

        30. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut Özil'e ulaştırdı. Mesut Öz meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
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