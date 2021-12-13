Böylesi zor olur! Fenerbahçe'de Gustavo'nun hatası Berke Özer'i yaktı

Joao Figueiredo'nun Fenerbahçe ağlarına attığı gol Süper Lig'de bu sezon en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Kritik mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Joao (2) ve Maxim atarken Fenerbahçe'nin golleri ise Mesut Özil ve Miha Zajc'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.