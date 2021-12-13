Böylesi zor olur! Fenerbahçe'de Gustavo'nun hatası Berke Özer'i yaktı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Luiz Gustavo'nun yaptığı hata Berke Özer'i yaktı.
GUSTAVO'NUN HATASI PAHALIYA PATLADI
Maçın 8. dakikada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun orta sahada pas hatasını değerlendiren Joao, topla buluştu ve sert bir şut çekti.
Görüntü beINSports'tan alınmıştır.
BERKE ÖZER'İN HAMLESİ YETERSİZ KALDI
Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer önde yakalandığı şutun gol olmasını engellemek için hamle yapsa da top ağlarla buluştu.
Görüntü beINSports'tan alınmıştır.