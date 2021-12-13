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    • Spor
    • 13.12.2021 20:26
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    • 13.12.2021 20:37
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    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle! Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…

    Spor sever izleyiciler tarafından Gaziantep Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle seçeneği yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek ve heyecanlı karşılaşmanın detayları merak edilerek araştırılmaya başlandı. İlk 11’ler belli olurken sarı lavicertli ekipte eksik futbolcular olacak. İnternet üzerinden canlı yayınla takip etmek isteyenler için Süper Lig Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle seçeneği haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle!

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle! Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor, sarı lacivertlilerin bu mücadeleden başarıyla çıkıp puan toplayıp toplayamayacağı merak ediliyor. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izleme seçeneği...

    GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. aftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao Figueiredo

    Fenerbahçe: Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Ferdi, Crespo, Gustavo,Osayi; Rossi, Mesut; Serdar

    3 SAKAT, İRFAN CEZALI

    Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemiyor. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak.

        GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

        Kanarya'da Luiz Gustavo ile Filip Novak sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam 4. sarı kartını görmeleri halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'dan karşılaşma öncesi açıklama geldi.

        "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Agresif bir oyun sergilemeliyiz. Çok maç var ama bu haftaki galibiyet bizim için çok önemli."

        "Sahada gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lig maratonunda önümüzde çok maç var ama bu maçtaki galibiyet bizim için çok önemli olacak."

        "Her zaman daha iyi bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Oyuncularım da her maçı bir fırsat olarak görüyor. Bugün, sahada hepimizin çok savaşması gerekiyor ve takım da bunun bilincinde."
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        Haberler Spor Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle! Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…
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