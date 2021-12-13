Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle! Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle! Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor, sarı lacivertlilerin bu mücadeleden başarıyla çıkıp puan toplayıp toplayamayacağı merak ediliyor. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izleme seçeneği...
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. aftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao Figueiredo
Fenerbahçe: Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Ferdi, Crespo, Gustavo,Osayi; Rossi, Mesut; Serdar
3 SAKAT, İRFAN CEZALI
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemiyor. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak.