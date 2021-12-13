Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI yayın izle! Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! İlk 11’ler…

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

Kanarya'da Luiz Gustavo ile Filip Novak sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam 4. sarı kartını görmeleri halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'dan karşılaşma öncesi açıklama geldi.

"Kazanmaktan başka çaremiz yok. Agresif bir oyun sergilemeliyiz. Çok maç var ama bu haftaki galibiyet bizim için çok önemli."

"Sahada gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lig maratonunda önümüzde çok maç var ama bu maçtaki galibiyet bizim için çok önemli olacak."

"Her zaman daha iyi bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Oyuncularım da her maçı bir fırsat olarak görüyor. Bugün, sahada hepimizin çok savaşması gerekiyor ve takım da bunun bilincinde."



