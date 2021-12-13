Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan maç sonunda açıklamalarda bulundu! "Muslera ile görüştük durumu ciddi"

DG Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan maçın ardından konuştu.
İnan, "Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Ama şuan konuşmak için erken. Yarınki kontrollerinde inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Sakatlandığı için çok üzgünüz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.