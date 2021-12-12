Formula 1'de nefesler tutuldu! Verstappen mi Hamilton mu şampiyon olacak? Abu Dabi GP'si öncesi son durum

2 REKOR BİRDEN KIRILABİLİR

Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri olan Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin ardından 8. şam

piyonluğunu elde ederek rekor kırmayı hedefliyor. Organizasyon tarihinin en fazla yarış birinciliğine (103) ve pole pozisyonuna (103) sahip ismi olan Lewis Hamilton, şampiyonluk hedefine ulaşırsa, Michael Schumacher ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek. Formula 1'e adım attığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 15 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca Schumacher'in 'peş peşe en fazla şampiyonluk yaşayan F1 pilotu' rekorunu da egale etme peşinde.