Formula 1'de nefesler tutuldu! Verstappen mi Hamilton mu şampiyon olacak? Abu Dabi GP'si öncesi son durum

Tarihin en çekişmeli sezonlarından birini yaşayan Formula 1'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor.
Pilotlar ve markalar klasmanında 2021 yılının en büyükleri TSİ 16.00'da start alacak Abu Dabi Grand Prix'si sonucunda belli olacak.
YARIŞSEVERLER HEYECANLA BEKLİYOR
Tüm dünyada yarışseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği Abu Dabi Grand Prix'sinde, her ikisi de 369.5 puana sahip olan Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes'ten Lewis Hamilton, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.
MAX VERSTAPPEN KAZANIRSA İLK OLACAK
24 yaşındaki Hollandalı Verstappen kariyerinin ilk dünya şampiyonluğu için piste çıkacak. 36 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton kazanırsa, toplamda 8. kez dünya şampiyonluğuna ulaşacak ve Formula 1'in rekorunu kıracak.