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    • Spor
    • 11.12.2021 19:41
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    • 11.12.2021 19:45
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    Eski futbolcu Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi!

    Son dakika haberleri... Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi. Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığı görevini 4 yıl yürütecek.

    Eto’o ülkesinde futbolun başına geçti

    Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi.

    4 YILLIK GÖREV
    Kamerun basınında yer alan haberlere göre seçime mevcut başkan Seidou Mbombo Njoya ile Afrika'nın önemli futbol yıldızlarından Eto'o katıldı. Oylamada rakibini geride bırakan Eto'o, 4 yıllığına Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu.

    TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYDİ
    Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

    Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.
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